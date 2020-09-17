МАУ теперь разрешает без доплаты изменять даты перелета (даже в тарифах Economy Light)





Не секрет, что пандемия COVID-19 сильнее всего ударила по киноиндустрии, туризме и пассажирским авиаперевозкам, в том числе и в Украине. В эпоху коронавируса авиаперевозчики вынуждены идти на беспрецедентные шаги ради стимулирования спроса и сохранения бизнеса. Как стало известно, авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) отменила сбор за изменение билета по всем новым бронированиям, начиная с 16 сентября 2020 года.

Новые правила распространяются даже на самые низкие лоукост тарифы Economy Light, которые включают только ручную кладь и ранее не подлежали обмену или возврату.

Пассажир сможет вносить изменения в билет неограниченное количество раз в рамках его действия. Обычно данный срок составляет один год с момента приобретения билета.

Отмена сбора не освобождает от возможной доплаты разницы тарифов или сборов, если они во время изменения билета станут больше изначально заплаченных.

Во избежание штрафа изменение в бронирование нужно внести до вылета рейса. После расширения функциональности сайта МАУ пассажир может сделать это самостоятельно через личный кабинет.

Ранее крупнейшие авиакомпании США American Airlines, United Airlines, Delta Air Lines, Alaska Airlines отменили штрафы за изменение билетов по большинству тарифов.

Источник: Avianews