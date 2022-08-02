MEGOGO начал тестировать озвучивание контента с помощью искусственного интеллекта

Медиасервис MEGOGO продолжает увеличвать количество контента с украиноязычными аудиодорожками, для чего начал тестировать формат озвучивания с помощью искусственного интеллекта.

Технология работает следующим образом: сначала происходит распознавание языка в видео, далее процесс адаптации в текст, при необходимости вносятся правки на оригинальном языке, и только после этого «робот» переводит и озвучивает текст. Партнером процесса выступила швейцарско-украинская компания Vidby.

На MEGOGO уже появилось несколько единиц контента, озвученных таким образом. Среди них документальный фильм «Райские птицы». Кроме украинской озвучки, сервис тестирует румынскую, латвийскую, литовскую, казахскую, узбекскую и эстонскую.

«Мы постоянно работаем над увеличением количества украиноязычных дорожек и на сегодняшний день имеем самое большое в мире количество украиноязычного контента – почти 35 000 единиц. Но контент постоянно обновляется, добавляются новые тайтлы, где правообладатели имеют только одну-две дорожки. Поэтому в 2021 году мы запустили свою студию аудиолокализации MEGOGO Voice. А сейчас тестируем новые технологии – решили попробовать возможность озвучивания с помощью искусственного интеллекта. Весь такой контент на сервисе будет иметь информацию о способе озвучивания. Интересно, как наши зрители оценят инновационный формат», – рассказывает Валерия Толочина, маркетинг-директор MEGOGO.

Напомним, что в октябре прошлого года MEGOGO запустил собственную студию озвучки MEGOGO Voice. В настоящее время студией озвучено более 140 единиц контента на украинском.

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Источник: MEGOGO