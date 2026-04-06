Итальянский канал украл 2,3-миллионный трейлер NVIDIA о DLSS 5 и заблокировал его на YouTube

София Шадрина

Італіський канал вкрав 2,3-мільйонний трейлер NVIDIA про DLSS 5 та заблокував його на YouTube

Официальный анонсирующий ролик NVIDIA DLSS 5, который набрал 2,3 млн просмотров, исчез с YouTube — из-за жалобы на авторские права от итальянского телеканала La7, принадлежащего медиахолдингу Cairo Editore.


Парадокс в том, что La7 не снимал это видео: канал просто показал трейлер NVIDIA в своем эфире, после чего автоматическая система Content ID засчитала ему авторство на весь материал. Трейлер DLSS 5 вышел в марте во время конференции GTC 2026.

Когда La7 подал жалобы DMCA, YouTube без всякой ручной проверки заблокировал не только официальное видео NVIDIA, но и десятки роликов независимых авторов. Пострадавшие получили уведомления:

«Это видео недоступно. Оно содержит материалы La7, который заблокировал его в вашей стране на основании авторских прав».

Технический блогер NikTek, чье сообщение первым раскрутило скандал в X, написал:


«Самое безумное, что когда-либо случалось на YouTube. Итальянский телеканал La7 использовал материалы из трейлера NVIDIA DLSS 5 и направил забастовку по авторским правам каждому YouTube-каналу, который якобы использовал «их» материалы — включая саму NVIDIA».

Один из пострадавших создателей, Destin Legarie, обратился непосредственно к команде YouTube:

«Позвольте убедиться, что я правильно понимаю, TeamYouTube: я записал и опубликовал свое видео 16.03.2026, La7 использовал мой контент 04.04.2026, а затем подал жалобу на мой канал. Как система YouTube не может просто посмотреть на даты и увидеть, что это не имеет никакого смысла?»

Аудитория в комментариях указала, что подобные прецеденты случались и раньше: например, National Geographic, получив разрешение использовать видеоматериалы NASA, впоследствии начал автоматически бастовать самих NASA из-за той же системы Content ID. Критики отмечают, что проблема существует уже более 15 лет и ни разу не была системно решена платформой.

Некоторые участники дискуссии предполагают, что сотрудник La7, ответственный за авторские права, просто по ошибке запустил массовую рассылку жалоб — а дальше YouTube-автоматика сделала остальное сама.

Данные: Х

Напомним, что сама технология вызвала споры в игровом сообществе: DLSS 5 использует генеративный ИИ для воспроизведения освещения и текстур в реальном времени, что многие назвали «ИИ-фильтром» поверх игровой картинки. Особенно досталось технологии за изменение внешности персонажей — например, Грейс из Resident Evil Requiem после включения DLSS 5 выглядела как лицо, пропущенное через нейросеть.

На момент публикации официальный трейлер NVIDIA DLSS 5 остается недоступным на YouTube.

Ретельне миття підлоги замість пасивного протирання: огляд серії роботів-пилососів Aqua 10 від Dreame
Весняний апгрейд: 10 гаджетів Canyon, на які варто звернути увагу

Фолк-музикант стала мішенню для ШІ-підробок і тролінгу авторських прав: YouTube відмовчується

Источник: Х

Ценовой хаос: в Европе RTX 5060 Ti 16 ГБ сравнялись со стоимостью RTX 5070
Дженсен Хуанг ответил геймерам: DLSS 5 не халтура от ИИ
Забудьте о RTX 50 Super: Nvidia предупреждает о дефиците игровых видеокарт и высоких ценах
Превратит игры в кино: NVIDIA представила DLSS 5
NVIDIA не выпустит новых игровых видеокарт в 2026 году: почему это может быть выгодно геймерам
Новый трейлер "Закулисья": Чиветель Эджиофор блуждает в потустороннем мире
YouTube борется с ботами, раздражая зрителей: навязчивые CAPTCHA блокируют доступ к видео
А поговорить? YouTube запустил "разговорный ИИ" на телевизорах
Ценовой кризис: сколько стоят видеокарты Nvidia, AMD и Intel в начале 2026 года
Rubin Ultra от NVIDIA: первый чип для GPU с 1 ТБ памяти
YouTube запускает на телевизорах 30-секундную рекламу без пропуска
DLSS 4.5 разгромила FSR и нативный рендеринг в "слепом" тесте на 6 играх
Нейроны в чашке Петри заставили играть в Doom
Блогер обманул YouTube 3-минутным видео, которое на самом деле длится вдвое дольше
Binance запустила бессрочные фьючерсы на акции Meta, NVIDIA и Alphabet (Google)
YouTube запустил ИИ-резюме к видео на главной странице
YouTube запустил тест "расширенных" превью для видео: 5-10 фрагментов вместо первых секунд
Facebook включил в Украине монетизацию для страниц с 5000+ подписчиков
Функция Audio Eraser от Samsung теперь работает с YouTube и другими приложениями
Файлы в формате видео: новый инструмент превращает YouTube в безлимитное хранилище
Ностальгия переключения: эта программа превращает YouTube в кабельное ТВ из 2000-х
