Итальянский канал украл 2,3-миллионный трейлер NVIDIA о DLSS 5 и заблокировал его на YouTube

Официальный анонсирующий ролик NVIDIA DLSS 5, который набрал 2,3 млн просмотров, исчез с YouTube — из-за жалобы на авторские права от итальянского телеканала La7, принадлежащего медиахолдингу Cairo Editore.





Парадокс в том, что La7 не снимал это видео: канал просто показал трейлер NVIDIA в своем эфире, после чего автоматическая система Content ID засчитала ему авторство на весь материал. Трейлер DLSS 5 вышел в марте во время конференции GTC 2026.

Когда La7 подал жалобы DMCA, YouTube без всякой ручной проверки заблокировал не только официальное видео NVIDIA, но и десятки роликов независимых авторов. Пострадавшие получили уведомления:

«Это видео недоступно. Оно содержит материалы La7, который заблокировал его в вашей стране на основании авторских прав».

Технический блогер NikTek, чье сообщение первым раскрутило скандал в X, написал:





«Самое безумное, что когда-либо случалось на YouTube. Итальянский телеканал La7 использовал материалы из трейлера NVIDIA DLSS 5 и направил забастовку по авторским правам каждому YouTube-каналу, который якобы использовал «их» материалы — включая саму NVIDIA».

Один из пострадавших создателей, Destin Legarie, обратился непосредственно к команде YouTube:

«Позвольте убедиться, что я правильно понимаю, TeamYouTube: я записал и опубликовал свое видео 16.03.2026, La7 использовал мой контент 04.04.2026, а затем подал жалобу на мой канал. Как система YouTube не может просто посмотреть на даты и увидеть, что это не имеет никакого смысла?»

Аудитория в комментариях указала, что подобные прецеденты случались и раньше: например, National Geographic, получив разрешение использовать видеоматериалы NASA, впоследствии начал автоматически бастовать самих NASA из-за той же системы Content ID. Критики отмечают, что проблема существует уже более 15 лет и ни разу не была системно решена платформой.

Некоторые участники дискуссии предполагают, что сотрудник La7, ответственный за авторские права, просто по ошибке запустил массовую рассылку жалоб — а дальше YouTube-автоматика сделала остальное сама.

Напомним, что сама технология вызвала споры в игровом сообществе: DLSS 5 использует генеративный ИИ для воспроизведения освещения и текстур в реальном времени, что многие назвали «ИИ-фильтром» поверх игровой картинки. Особенно досталось технологии за изменение внешности персонажей — например, Грейс из Resident Evil Requiem после включения DLSS 5 выглядела как лицо, пропущенное через нейросеть.

На момент публикации официальный трейлер NVIDIA DLSS 5 остается недоступным на YouTube.

Источник: Х