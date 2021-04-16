Megogo запустив інтерактивні кіберспортивні канали «Кіберспорт 1» (CS:GO) та «Кіберспорт 2» (Dota 2)





Від сьогодні, 16 квітня 2021 року, на медіасервісі Megogo з’явились власні інтерактивні канали Кіберспорт 1 та Кіберспорт 2, що включають цілодобові трансляції турнірів, записи матчів, ексклюзивні студії та рубрики.

Кіберспорт 1 буде повністю сфокусований на дисципліні Counter-Strike: Global Offensive, а Кіберспорт 2 – на Dota 2. Як і раніше, кіберспортивний контент Megogo створюватиме у партнерстві зі студією Maincast.

«Кіберспорт в Україні та світі розвивається надшвидкими темпами. Ми, у свою чергу, не припиняємо створювати нові формати для перегляду. Запропоновану нами можливість переглядати кіберспорт просто і зручно на Smart TV, ще й у покращеній якості, глядачі оцінили досить позитивно. Оскільки ми намагаємось бути максимально ближче до масової аудиторії, вирішили, що запуск окремих інтерактивних каналів просто неминучий. Тому редакційна команда MEGOGO підготувала найцікавіший контент, який ще більше занурюватиме аудиторію у світ кіберспорту», – розповідає Іван Шестаков, директор зі стратегічного розвитку MEGOGO.

Окрім показу турнірів, інтерактивні канали пропонуватимуть вже відомі глядачам програми: Power Ranking із коментатором Віталієм «V1lat» Волочаєм, Mainnews про найсвіжіше у світі кіберспорту, Main facts із пізнавальними фактами та «Хроносфера» про ключові події для кіберспорту у минулому та інше.

Власні інтерактивні канали [М] CS:GO та [М] Dota 2, що досить тривалий час пропонували прямі трансляцій турнірів й працювали лише під час події, будуть доступні для перегляду ще певний час.

Наразі канали Кіберспорт 1 та Кіберспорт 2 входять до складу передплат «ТБ і Кіно: Максимальна» та «Спорт».

Джерело: Megogo