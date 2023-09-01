Новости Украина 01.09.2023 в 13:32

MEGOGO запустил отдельный раздел Обучение — более 1000+ лекций ведущих онлайн-школ и институтов для детей и взрослых

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Володимир Скрипін

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

Украинский медиасервис MEGOGO до 1 сентября запускает новую инициативу по расширению доступа к качественному образованию — на стриминговой платформе появился отдельный раздел MEGOGO Обучение, где собрано более 1000+ лекций ведущих онлайн-школ и институтов для детей и взрослых.

В разделе MEGOGO Образование собран контент десятков ведущих школ и институтов, доступный для изучения различных устройств. Есть четыре ключевых образовательных категории: «IT, бизнес и креатив», «Образование для детей», «Английский язык» и «Саморазвитие». Лекции внутри раздела доступны как бесплатно, так и платно, в зависимости от контента. 

MEGOGO запустил отдельный раздел Обучение — более 1000+ лекций ведущих онлайн-школ и институтов для детей и взрослых

Один из главных партнеров инициативы — национальная образовательная платформа «Дія.Освіта» с большим количеством сериалов, курсов и учебных материалов на разные темы, от основ информационной гигиены и кибербезопасности до нейросетей и искусственного интеллекта. 

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Среди доступных программ — образовательные сериалы по овладению разными профессиями: «Базовый курс введения в бизнес», «Дата-аналитик. Введение в Excel», «Дизайнер интерьера», «Режиссер монтажа» и другие. 

MEGOGO запустил отдельный раздел Обучение — более 1000+ лекций ведущих онлайн-школ и институтов для детей и взрослых

Особое место занимает популярный онлайн-институт Projector с акцентом на IT и другие современные профессии, который будет иметь отдельную подписку. Часть курсов от Projector на платформе MEGOGO Образование будет доступно бесплатно, а остальные при желании пользователи смогут приобрести отдельно. Среди других онлайн-платформ — IAMPM, CASES, Genesis Academy, ALOHA Language School, Green Forest, booyya.com, ProMovu, flexiblebody.online, Pedan Buro, GoITeens и другие. Этот перечень не исчерпывающий, поэтому библиотека будет в дальнейшем пополняться.

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MEGOGO запустил отдельный раздел Обучение — более 1000+ лекций ведущих онлайн-школ и институтов для детей и взрослых
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Михайло Шпак

блогер

К началу нового учебного года на MEGOGO Образование вышли уроки по поддержке ментального здоровья «ТЫ КАК? Возвращаемся в школу!» для учеников 1-6 и 7-11 классов. Ранее министр образования Оксен Лисовой заявил, что не стоит заставлять школьников идти на первый урок, если из-за ночных тревог они не выспались и чувствуют себя уставшими.

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Ydri

блогер

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Михайло Шпак

блогер

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borowka

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