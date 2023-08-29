Нехай ChatGPT гарує на вас — Мінцифри та KSE випустили онлайн-курс про основи штучного інтелекту та нейромереж

Мінцифри анонсувала чергове поповнення бібліотеки освітньої платформи «Дія.Цифрова освіта» — новий серіал про штучний інтелект, створений спільно з Київською школою економіки (KSE), має на меті навчити якісно та з користю використовувати ChatGPT та нейромережі загалом.

Про що курс «ChatGPT для підвищення власної ефективності»

Освітній серіал знято у форматі лекторію — у ньому 7 серій тривалістю 2-8 хвилин; спікер — президент Київської школи економіки та експерт зі штучного інтелекту Тимофій Милованов, який має ступінь PhD з економіки та раніше викладав у Боннському, Пенсільванському та Піттсбурзькому університетах.

Курс докладно розповідає про основи штучного інтелекту та нейромереж (як працює), сфери застосування ChatGPT (де і як її використовувати), включно з перекладом та аналізом тексту, а також приділяє особливу увагу етичним питанням та конфіденційності при роботі з ChatGPT. Також з нього можна дізнатися, як спілкуватися з ChatGPT, щоб отримати результат та навчити нейромережу пристосовуватися до різних стилів та жанрів.

Вся програма курсу «ChatGPT для підвищення власної ефективності» охоплює наступні ключові теми:

Що таке штучний інтелект та нейромережа

Сфери застосування штучного інтелекту на прикладі ChatGPT

Етика та конфіденційність при роботі з ChatGPT

Огляд ChatGPT

ChatGPT трансформує процес навчання

ChatGPT для перекладу та аналізу текстів

Можливості ChatGPT при роботі з текстами

Освітній серіал «ChatGPT для підвищення власної ефективності» вже доступний для перегляду на сайті «Дія.Цифрова освіта». Як завжди, після завершення курсу можна пройти фінальний тест та отримати сертифікат з підтвердженням знань.

Це вже не перший такий онлайн-курс про ШІ та сучасні цифрові інструменти на «Дія.Цифрова освіта» — раніше вийшли вступний курс «Штучний інтелект», окремий «Штучний інтелект для школярів» та «Цифрові юристи» про роль та значення ІТ у праві.

Регулювання ШІ в Україні

В Україні вже якийсь час ведеться робота над регулюванням галузі штучного інтелекту — на початку серпня очільник Мінцифри Михайло Федоров анонсував підготовку нормативного поля для подальшого ухвалення відповідних змін в законодавство, які допоможуть Україні “очолити тренд ШІ” та стати світовим лідером. Поки що конкретики щодо нормативних змін мінімум — в нещодавньому інтерв’ю Forbes заступник міністра Олександр Борняков розповідав, що імплементація Закону про ШІ (AI Act), який планують прийняти в Європейському Союзі (його мають ухвалити в березні 2024 року), розглядається як одна з ключових концепцій стратегії регулювання. Щодо дедлайнів, Борняков в інтерв’ю від 7 серпня згадував терміни, які поставив Євросоюз (пів року), та зазначав, що Україні потрібно рухатися в цьому напрямі швидше.