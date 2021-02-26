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Meizu подтвердила, что флагманская модель 18 Pro получит Snapdragon 888

Meizu подтвердила, что флагманская модель 18 Pro получит Snapdragon 888

Meizu подтвердила, что флагманская модель 18 Pro получит Snapdragon 888


Давно Meizu не выпускала новых смартфонов. По факту, с анонса прошлогодних флагманов Meizu 17 и 17 Pro и вспомнить то нечего. Тем интереснее будет взглянуть на модели Meizu 18 и 18 Pro, приуроченные к 18-летию бренда.

За последние дни устройства появились на официальных тизерах компании, благодаря чему мы узнали некоторые технические характеристики аппаратов и можем представить их внешний вид.

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Судя по изображениям, смартфоны получат дисплеи с закругленными гранями и вырезом по центру для фронтальной камеры. Размер базового Meizu 18 должен быть меньше, чем версии Pro. Диагональ дисплея Meizu 18 составит 6.2 дюйма. Скорее всего, разрешение составит Full HD+, а вот старшей модели приписывают QHD+ разрешение.

Компания официально подтвердила, что Meizu 18 Pro получит чипсет Qualcomm Snapdragon 888, оперативную память типа LPDDR5 и внутренний накопитель UFS 3.1. Что касается Meizu 18, ожидается, что его оснастят чипом Snapdragon 870 и тройной камерой (64 Мп + 12 Мп + 5 Мп).

Meizu подтвердила, что флагманская модель 18 Pro получит Snapdragon 888

Презентация смартфонов Meizu 18 и Meizu 18 Pro состоится 3 марта. А за день до этого представят новую оболочку Flyme 9.

Источник: gsmarena

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