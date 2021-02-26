Meizu подтвердила, что флагманская модель 18 Pro получит Snapdragon 888

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Давно Meizu не выпускала новых смартфонов. По факту, с анонса прошлогодних флагманов Meizu 17 и 17 Pro и вспомнить то нечего. Тем интереснее будет взглянуть на модели Meizu 18 и 18 Pro, приуроченные к 18-летию бренда.

За последние дни устройства появились на официальных тизерах компании, благодаря чему мы узнали некоторые технические характеристики аппаратов и можем представить их внешний вид.

Судя по изображениям, смартфоны получат дисплеи с закругленными гранями и вырезом по центру для фронтальной камеры. Размер базового Meizu 18 должен быть меньше, чем версии Pro. Диагональ дисплея Meizu 18 составит 6.2 дюйма. Скорее всего, разрешение составит Full HD+, а вот старшей модели приписывают QHD+ разрешение.

Компания официально подтвердила, что Meizu 18 Pro получит чипсет Qualcomm Snapdragon 888, оперативную память типа LPDDR5 и внутренний накопитель UFS 3.1. Что касается Meizu 18, ожидается, что его оснастят чипом Snapdragon 870 и тройной камерой (64 Мп + 12 Мп + 5 Мп).

Презентация смартфонов Meizu 18 и Meizu 18 Pro состоится 3 марта. А за день до этого представят новую оболочку Flyme 9.

Источник: gsmarena