Гораздо дешевле, чем Xiaomi и OnePlus. Представлены флагманские смартфоны Meizu 17 и Meizu 17 Pro





Как и планировалось, китайский производитель Meizu сегодня провел (в формате онлай-трансляции) презентацию своих новых флагманских смартфонов Meizu 17 и Meizu 17 Pro. Различий между этими моделями практически нет. Ключевые характеристики этих моделей совершенно одинаковы, а отличия Meizu 17 Pro можно перечислить на пальцах одной руки — иной набор вспомогательных модулей в основной камере, беспроводная зарядка и более быстрая оперативная память. Визуально отличий тоже никаких, не считая того, что у Meizu 17 Pro задняя панель керамическая. Еще Meizu 17 — это первый смартфон бренда с 5G.

Как известно, Meizu долго сопротивлялась, предлагая традиционный дизайн, где очень тонкие рамки не соседствуют с выезжающими модулями камер, вырезами или отверстиями в экране. Но в серии Meizu 17 производитель уступил своим принципам — в новом поколении фронтальная камера врезана в правый верхний угол экрана (диаметр отверстия составляет 2,99 мм). Отличается и оформление основной камеры — она собрана из четырех модулей, выстроенных в горизонтально в ряд в верхней части по центру. В то же время преемственность дизайна поколений все же прослеживается — тонкие боковые рамки, едва заметный разговорный динамик врезан в верхнюю рамку, относительно небольшой «подбородок и кольцевая светодиодная вспышка по центру горизонтальной квадрокамеры.

Как отмечалось выше, основные характеристики у Meizu 17 и Meizu 17 Pro полностью совпадают. Платформа и экраны одинаковы — топовая SoC Snapdragon 865 5G и дисплей Super AMOLED производства Samsung диагональю 6,6 дюйма и разрешением 2340х1080 пикселей, которая занимает 92,2% площади лицевой панели. Экран поддерживает частоту обновления изображения 90 Гц и расширенный динамический диапазон HDR 10+. Сканер отпечатков пальцев Super mTouch встроен в экран, заявленная скорость разблокировки — 0,15 с. Отдельно производитель выделяет новый вибромотор mEngine 3.0, стереодинамики и фирменную технологию mSmart 5G (комплекс решения для хорошего и надежного сигнала антенн).

Главный модуль основной камеры у Meizu 17 и Meizu 17 Pro один и тот же — 64-мегапиксельный сенсор Sony IMX686. А вот набор дополнительных разнится. В случае Meizu 17 используется еще один ширик разрешением 12 Мп, 8-мегапиксельный сверхширик с углом обзора 118 градусов и макрокамера разрешением 5 Мп. В то же время у Meizu 17 Pro набор посолиднее: 8-мегапиксельный телевик, обеспечивающий зум без потери качества с коэффициентом увеличения до 8x, 32-мегапиксельный сверхширик с углом обзора 129° и новый 3D TOF модуль Samsung S5K3 для анализа глубины сцены и AR-приложений.

Смартфоны Meizu 17 и Meizu 17 Pro уже доступны для предзаказа в Китае, а фактические продажи стартуют 11 мая. Цены уже известны и они ощутимо выше уровня прошлогодних флагманов Meizu 16s Pro и Meizu 16T (но при этом ощутимо дешевле новых флагманов Xiaomi и OnePlus):

Meizu 17: 8/128 ГБ — $525, 8/256 ГБ — $565

Meizu 17 Pro: 8/128 ГБ — $605, 12/256 ГБ — $665

Meizu также представила два лимитированных издания: Meizu 17 Pro Collectors Edition за $1415 (в продаже с 25 мая) и Meizu 17 Aircraft Carrier за $605 (27 мая). Но подробностей об этих специальных изданиях пока нет.

Подробные технические спецификации Meizu 17 и Meizu 17 Pro для большего удобства и наглядности отличий мы собрали в таблице.