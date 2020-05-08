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Гораздо дешевле, чем Xiaomi и OnePlus. Представлены флагманские смартфоны Meizu 17 и Meizu 17 Pro

Гораздо дешевле, чем Xiaomi и OnePlus. Представлены флагманские смартфоны Meizu 17 и Meizu 17 Pro

Гораздо дешевле, чем Xiaomi и OnePlus. Представлены флагманские смартфоны Meizu 17 и Meizu 17 Pro


Как и планировалось, китайский производитель Meizu сегодня провел (в формате онлай-трансляции) презентацию своих новых флагманских смартфонов Meizu 17 и Meizu 17 Pro. Различий между этими моделями практически нет. Ключевые характеристики этих моделей совершенно одинаковы, а отличия Meizu 17 Pro можно перечислить на пальцах одной руки — иной набор вспомогательных модулей в основной камере, беспроводная зарядка и более быстрая оперативная память. Визуально отличий тоже никаких, не считая того, что у Meizu 17 Pro задняя панель керамическая. Еще Meizu 17 — это первый смартфон бренда с 5G.

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Как известно, Meizu долго сопротивлялась, предлагая традиционный дизайн, где очень тонкие рамки не соседствуют с выезжающими модулями камер, вырезами или отверстиями в экране. Но в серии Meizu 17 производитель уступил своим принципам — в новом поколении фронтальная камера врезана в правый верхний угол экрана (диаметр отверстия составляет 2,99 мм). Отличается и оформление основной камеры — она собрана из четырех модулей, выстроенных в горизонтально в ряд в верхней части по центру. В то же время преемственность дизайна поколений все же прослеживается — тонкие боковые рамки, едва заметный разговорный динамик врезан в верхнюю рамку, относительно небольшой «подбородок и кольцевая светодиодная вспышка по центру горизонтальной квадрокамеры.

Как отмечалось выше, основные характеристики у Meizu 17 и Meizu 17 Pro полностью совпадают. Платформа и экраны одинаковы — топовая SoC Snapdragon 865 5G и дисплей Super AMOLED производства Samsung диагональю 6,6 дюйма и разрешением 2340х1080 пикселей, которая занимает 92,2% площади лицевой панели. Экран поддерживает частоту обновления изображения 90 Гц и расширенный динамический диапазон HDR 10+. Сканер отпечатков пальцев Super mTouch встроен в экран, заявленная скорость разблокировки — 0,15 с. Отдельно производитель выделяет новый вибромотор mEngine 3.0, стереодинамики и фирменную технологию mSmart 5G (комплекс решения для хорошего и надежного сигнала антенн).

Главный модуль основной камеры у Meizu 17 и Meizu 17 Pro один и тот же — 64-мегапиксельный сенсор Sony IMX686. А вот набор дополнительных разнится. В случае Meizu 17 используется еще один ширик разрешением 12 Мп, 8-мегапиксельный сверхширик с углом обзора 118 градусов и макрокамера разрешением 5 Мп. В то же время у Meizu 17 Pro набор посолиднее: 8-мегапиксельный телевик, обеспечивающий зум без потери качества  с коэффициентом увеличения до 8x, 32-мегапиксельный сверхширик с углом обзора 129° и новый 3D TOF модуль Samsung S5K3 для анализа глубины сцены и AR-приложений.

Смартфоны Meizu 17 и Meizu 17 Pro уже доступны для предзаказа в Китае, а фактические продажи стартуют 11 мая. Цены уже известны и они ощутимо выше уровня прошлогодних флагманов Meizu 16s Pro и Meizu 16T (но при этом ощутимо дешевле новых флагманов Xiaomi и OnePlus):

  • Meizu 17: 8/128 ГБ — $525, 8/256 ГБ — $565
  • Meizu 17 Pro: 8/128 ГБ — $605, 12/256 ГБ — $665

Meizu также представила два лимитированных издания: Meizu 17 Pro Collectors Edition за $1415 (в продаже с 25 мая) и  Meizu 17 Aircraft Carrier за $605 (27 мая). Но подробностей об этих специальных изданиях пока нет.

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Подробные технические спецификации Meizu 17 и Meizu 17 Pro для большего удобства и наглядности отличий мы собрали в таблице.

МодельMeizu 17Meizu 17 Pro
Платформа7-нм Qualcomm Snapdragon 865: восемь ядер (1 × Kryo 585, частота 2,84 ГГц + 3 × Kryo 585, частота 2,42 ГГц + 4 × Kryo 585, частота 1,8 ГГц) + GPU Adreno 650 + двухрежимный модем Snapdragon X55, поддерживающий скорости до 7 Гбит/с на прием и 3 Гбит/с на передачу
Дисплей6,6 дюйма Super AMOLED, 19.5:9, 2340х1080
FullHD+, частота обновления изображения 90 Гц, яркость 700 кд/м2, поддержка HDR10+
Оперативная память8 Гбайт (LPDDR4X)8/12 Гбайт (LPDDR5)
Флеш-память128/256 Гбайт (UFS 3.0)
Основная камераСистема из четырех модулей:

  • 64 Мп (1/1,72″, 0,8 мкм), F/1,8, 26 мм (ширик), PDAF, OIS
  • 12 Мп (1/2.55″, 1,4 мкм), F/1,9, 24 мм (ширик), PDAF
  • 8 Мп (1/4.0″, 1,12 мкм), F/2,2, 16 мм, 118° (сверхширик)
  • 5 Мп, F/1,9, (макро)
Система из четырех модулей:

  • 64 Мп (1/1,72″, 0,8 мкм), F/1,8, 26 мм (ширик), PDAF, OIS
  • 8 Мп (1,0 мкм), F/2,4, 79 мм (телефото), PDAF
  • 32 Мп (1/2.8″, 0,8 мкм), F/2,2, 15 мм, 129° (сверхширик)
  • 0,3 Мп, TOF 3D, F/1,4, (оценка глубины сцены)
Фронтальная камера

Врезанный в экран модуль: 20 Мп (0,8 мкм), F/2,2

SIM-картыДве nano-SIM
Аккумулятор4500 мА·ч, поддержка быстрой проводной зарядки до 30 Вт (45% за полчаса) и беспроводной мощностью до 27 Вт4500 мА·ч, поддержка быстрой проводной зарядки до 30 Вт (45% за полчаса)
Сканер отпечатков пальцевЕсть, встроенный в экран
Беспроводные модулидвухдиапазонный Wi-Fi 802.11 а/b/g/n/ac/ax, NFC, Bluetooth 5.1, двухдиапазонный GPS
РазъемыUSB 2.0 Gen 1 Type-C
Габариты160×77,2×8,5 мм160×77,2×8,5 мм
Масса199 г219 г
Защитанет
Операционная системаAndroid 10 + Flyme 8.1
Цвета корпусаGreen, Gray, Aurora WhiteMint, Black, White

 

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