Мел Гибсон и 50 Cent в трейлере боевика «Кладбище» (Boneyard) — в кино с 18 июля

Раздел Кино выходит при поддержке ?

Мел Гибсон вместе с рэпером и актером 50 Cent появятся на экранах в полицейском триллере «Кладбище» (Boneyard). Копы и агенты ФБР будут преследовать серийного убийцу и подвергать опасности не только себя, но и близких. Трейлер рассказывает, что фильм вдохновлен реальными историями.

«Одиннадцать женщин были жестоко убиты. ФБР отправляет своих лучших агентов на поиски преступника. Полиция также уделяет делу первоочередное внимание, но только детективу Ортеге удается выйти на след убийцы. После исчезновения его племянницы дело принимает еще более опасное развитие, и каждый, кто участвует в расследовании, становится подозреваемым».

Режиссером фильма стал Асиф Акбар, кроме Мела Гибсона и Кертиса Джеймса Джексона III, известного как 50 Cent (Фифти Цент), в ленте снялись Брайан Ван Холт («Воры»), Нора Зегетнер («Кирпич») и другие.

В кинотеатрах Украины фильм появится 18 июля 2024 года.

Онлайн-курс "Business English для проджектів" від Vocabulaba. Підсилите англійську для управління іноземними командами та вільної комунікації на співбесідах, презентаціях і зідзвонах. Детальніше про курс

Раздел Кино выходит при поддержке ?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.