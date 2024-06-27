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Игровая серия Street Fighter запустилась в 1987 году и с тех пор разошлась тиражом в 49 миллионов копий. В 2023 году Legendary приобрела права на кино- и телеадаптацию игры и объявила о совместной работе над фильмом с Sony.

Сейчас стало известно, что в кино Street Fighter выйдет 20 марта 2026 года.

Однако, это не дебют для серии на большом экране — в 1994 году Universal сняла одноименную экранизацию, в которой сыграли Жан-Клод Ван Дамм, Кайли Миноуг, Мин-На Вен и Рауль Джулия, а в 2009 году 20th Century Fox выпустила «Уличный боец: Легенда о Чунь-Ли» с Кристин Кройк. Оба проекта были резко раскритикованы: у первого сейчас 11% и 20% на Rotten Tomatoes, хотя он принес почти $100 миллионов при бюджете в $35 миллионов; а у второго — 3% и 18% (и ужасные $12 млн кассы против бюджета в $50 млн).

Изначально новую экранизацию должны были режиссировать Дэнни и Майкл Филиппу («Говори со мной»), однако оба недавно покинули проект.

Несмотря на то, что многие игровые адаптации в основном были синонимами кассовых провалов, в последние годы ситуация несколько улучшилась. Коммерчески успешными были в частности «Соник» и его продолжение 2022 года, «Uncharted» Тома Холланда, «Подземелье и драконы» и анимационный фильм «Братья Супер Марио». Так же успешными в телевизионном мире стали экранизации «The Last of Us» и «Fallout» — обе продлили на вторые сезоны.

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Раздел Кино выходит при поддержке ?

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