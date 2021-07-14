Mercedes показала поворачиваемый дисплей в новом AMG SL Roadster

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Огромными дисплеями мультимедийных систем в современных автомобилях уже никого не удивишь. Но все же Mercedes нашла любопытное решение, которое обращает на себя внимание. В новом 2022 AMG SL Roadster для экрана предусмотрен специальный механизм, который способен его приподнимать и опускать.

Компания заявляет, что таким образом 11.9-дюймовый дисплей будет получать меньше бликов. А это весьма важный момент в контексте того, что владелец родстера наверняка захочет убрать крышу в теплый летний день. Да и вау-эффекта такое исполнение, несомненно, добавляет.

Перед водителем в 2022 AMG SL Roadster расположена 12.3-дюймовая цифровая приборная панель. Ее обрамляет уникальный козырек, дизайн которого «вдохновлен авиацией». Он визуально добавляет глубину дисплею и также помогает бороться с бликами.

Mercedes пока что ограничилась лишь демонстрацией интерьера 2022 AMG SL Roadster. Внешний вид автомобиля и его технические характеристики будут раскрыты позже. Если верить слухам, топовая 800-сильная версия родстера получит четырехлитровый мотор V8 с двойным турбонаддувом и технологией plug-in гибрид.

Источник: Motor1