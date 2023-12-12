Mercedes представила гибридный SL 63 S E Performance — 816 лошадиных сил и 1420 Нм

Mercedes Benz представила новую версию своего AMG SL, гибридный Mercedes AMG SL 63 SE Performance, мощностью 816 лошадиных сил или 600 кВт и крутящим моментом до 1420 Нм.

Автомобиль будет разгоняться от 0 до 100 км/ч всего 2,9 секунды и будет иметь максимальную скорость 317 км/ч, это достигается 4,0-литровым V8 на 612 лошадиные силы, дополненным электрическим приводом еще на 204 лошадиные силы.

SL всегда был иконой в портфолио Mercedes-Benz. Последняя версия легендарного родстера переносит этот статус в будущее. Прежде всего это новый SL 63 SE PERFORMANCE, который благодаря своим инновационным технологиям является самым мощным представителем семейства SL. Мы предлагаем нашим клиентам не только отличную производительность, но и возможность полностью электрического вождения. – Михаэль Шибе, генеральный директор Mercedes-AMG GmbH.