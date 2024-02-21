Мессенджер Signal будет хранить номер телефона в тайне, а имя пользователя можно изменить

Мессенджер Signal известен своими настройками, связанными с конфиденциальностью, несмотря на то, что до этого не было возможности полностью скрыть собственный номер телефона. Однако сейчас Signal объявилчто можно будет создать уникальное имя пользователя (не путать с именем вашего профиля), которым можно будет поделиться с другими с помощью ссылки или QR-кода — без необходимости раскрывать свой номер.

Уникальное имя пользователя можно будет менять так часто, как захочется, но оно должно содержать две или более цифр в конце, как часть усилий Signal по борьбе со спуфингом.

Для регистрации в Signal все равно понадобится номер телефона, но с новыми настройками по умолчанию номер больше не будет видимым для всех. Также появится новая опция, которая не позволит найти пользователя по номеру. Для этого им нужно будет иметь точное уникальное имя пользователя. Другими словами, люди, которые уже имеют номер, не обязательно будут знать, что пользователь также зарегистрирован в Signal.

Как и в случае с любой новой функцией, спамеры и мошенники со временем найдут способ злоупотреблять именами пользователей, поскольку вы не сможете мгновенно проверить их номера, передаёт Engadget. Стоит быть бдительными, особенно, если дальние знакомые просят одолжить денег, как минимум спросите у них что-то такое, что известно только вам двоим.

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!