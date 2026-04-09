В Microsoft заявили об отсутствии имеющихся проблем или ошибок в Windows 11.





Для рядового пользователя это заявление больше похоже на насмешку, однако в официальной документации Microsoft отмечается, что все имеющиеся ошибки и известные проблемы уже решены. Более того, в версии ОС 26H1, выпущенной специально для устройств под управлением Snapdragon X2, проблем вообще не было.

Версии 11 24H2 и 25H2, выпущенные в конце 2024 и в 2025 году имели ряд различных проблем, критических ошибок и сбоев. Последние 1,5 года Microsoft вынуждена была исправлять одну ошибку за другой. Последние исправления касались проблем с доступом к диску C, входа в некоторые приложения и других проблем.

Конечно, речь не о том, что Windows 11 теперь идеальна. Microsoft продолжает работать над исправлением некоторых проблем. В прошлом месяце компания сообщила о работе над исправлением Центра обновлений, улучшением интерфейса панели задач и меню «Пуск». Некоторые из этих изменений вскоре должны появиться в предыдущих сборках ОС. Существуют также проблемы и ошибки, о которых в Microsoft еще не знают. Поэтому обновление технической документации касается только официально подтвержденных сбоев.





На следующей неделе Microsoft должна выпустить апрельское обновление Patch Tuesday, с которым также могут появиться и новые проблемы.

Источник: Neowin