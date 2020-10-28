Мессенджер Viber запускает функцию проведения онлайн-платежей в чат-ботах Viber Chatbot Payments (пока она будет доступна только в Украине)





Компания Rakuten Viber объявила о выходе на рынок финансовых услуг, который начнется с запуска новой функции Viber Chatbot Payments. Таким образом теперь пользователи мессенджера Viber смогут использовать платформу для покупки товаров и услуг и их оплаты с помощью сервиса Google Pay или другого мобильного кошелька. Сначала сервис будет доступен только в Украине, в 2021 году Viber планирует постепенно запускать его и в других странах мира.

Поскольку социальные сети и приложения для обмена сообщениями продолжают расти и развиваться, пользователи начали испытывать необходимость в дополнительных функциях, а не только в видеозвонках, создании GIF-файлов и эмодзи. Разработчики Viber задались вопросом — зачем использовать 20 различных приложений для общения, онлайн-банкинга и заказа еды и еще пять приложений для обмена сообщениями? Еще в 2017 году 64% миллениалов положительно относились к внедрению P2P-решений в мессенджеры. С тех пор количество положительно настроенных пользователей только возросло, поскольку из-за пандемии пользователи начали остро ощущать необходимость в онлайн-сервисах.

С помощью функции Viber Chatbot Payments пользователи смогут безопасно покупать товары и услуги через авторизованные чат-боты компаний. Если банк пользователя поддерживает данную функцию, то все что необходимо сделать — привязать кредитную или дебетовую карту к электронному кошельку мобильного телефона. Сразу после этого функция оплаты станет доступной во всех чат-ботах, которые изготовлены на базе платформы для разработки чат-ботов Viber (API). Компании могут начать продавать собственные товары и услуги и обрабатывать входящие платежи, подключившись к поставщику платежных услуг, который поддерживает данную опцию, создать собственный чат-бот в Viber и позволить проводить с его помощью оплату.

Разработчики сервиса Viber Chatbot Payments отметили следующие достоинства решения:

Функция позволяет оформлять покупки всего в несколько кликов непосредственно в Viber.

Пользователи смогут оплачивать стоимость товаров и услуг с помощью чат-ботов, которыми они уже пользуются (для оплаты коммунальных услуг, заказа доставки, транспортных услуг и т.д.)

Вся конфиденциальная информация, связанная с платежами, зашифрована и недоступна другим чат-ботам, Viber или третьим лицам.

Сервис является простым и безопасным каналом для общения с клиентами и обработки платежей, который подходит как малому и среднему, так и крупному бизнесу.

Функция работает на любых девайсах, на которых доступны мобильные кошельки.

«Мы очень гордимся тем, что Viber выходит за рамки приложения для обмена сообщениями и является платформой, для которой пользователи высшая ценность, а не просто рекламная аудитория. Для нас обеспечение безопасности и конфиденциальности несет первостепенное значение не только в течение процесса обмена сообщениями, но и во время проведения онлайн-платежей и других возможностей цифровой связи. Наша миссия — предоставить клиентам доступ к безопасной альтернативе проведения платежей», — отметил Джамел Агауа, генеральный директор Rakuten Viber.

В течение следующего месяца Viber начнет сотрудничать с разработчиками ботов и поставщиками платежных услуг, чтобы новая функция стала доступной как можно быстрее. В начале следующего года функция Chatbot Payments будет доступна не только в Украине, но и на других рынках.

Источник: Viber