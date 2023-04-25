Metacritic улучшает модерацию после «оскорбительных и неуважительных» обзоров Horizon Forbidden West: Burning Shores

Недавно вышедшее дополнение Burning Shores для игры Horizon Forbidden West получило множество негативных отзывов пользователей на Metacritic. Многие пользователи ставили оценку 1 или 0, а также оставляли критические отзывы только потому, что им не понравилось возможное проявление нетрадиционной сексуальной ориентации главной героини.

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В то время как профессиональные обозреватели достаточно хорошо оценили игру, обеспечив ей средний результат 82 балла, пользовательский рейтинг на текущий момент составляет 3,9, а в некоторые момент он составлял всего лишь 2,7 балла. Такой результат вызван одним сюжетным моментом. Ближе к концу игры в диалоге Элой и её спутницы Сейки предлагается три варианта ответов, и один из них ведёт к поцелую двух женщин. Два других варианта ответов не вызывают всплеск однополых романтических проявлений на экране монитора. Тем не менее именно этот момент стал причиной занижения пользовательского рейтинга Horizon Forbidden West: Burning Shores.

В Metacritic отреагировали на такую критику игры, заявив, что им известно об «оскорбительных и неуважительных отзывах о Horizon Forbidden West: Burning Shores». В настоящее время ведутся работы по развитию процессов и инструментов, чтобы ввести более строгую модерацию. Соответствующие изменения планируется реализовать в ближайшие месяцы.

Как именно будут выглядеть и работать эти инструменты модерации, пока не уточняется. Между тем, несколько обзоров Burning Shores уже были удалены с сайта за нарушение условий использования.

Добавим, разработчик Horizon Zero Dawn и Forbidden West, компания Guerrilla намекнула, что история Элой не окончена – мир Horizon будет расширен следующим приключением героини.

Источник: eurogamer