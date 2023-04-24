Гравці розкритикували Horizon Forbidden West: Burning Shores через одностатевий роман Елой – рейтинг користувачів на Metacritic всього 3,2 бали

Минулого тижня вийшло доповнення Burning Shores для гри Horizon Forbidden West. Воно відправило Елой на Палаючі Береги зруйнованого Лос-Анджелеса і додало в гру супутницю, на ім’я Сейка. Як виявилось, вона може бути не лише супутницею, а й любовним інтересом головної героїні. І такий сюжетний поворот дуже засмутив багатьох користувачів, які почали масово залишати негативні відгуки та огляди на Metacritic.

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На момент підготовки матеріалу користувальницький рейтинг доповнення Horizon Forbidden West: Burning Shores на Metacritic складає лише 3,2 бала (на підставі 1310 відгуків користувачів). Водночас професійні критики набагато кращої думки про гру – її бал становить 82.

Часто гравці присвоюють Horizon Forbidden West: Burning Shores 1 або навіть 0 балів через можливу сексуальну орієнтацію Елой, що проявилася в доповненні. Річ у тому, що поцілунок Елой та Сейки, який так розбурхав ігрову громадськість, є можливим, а не обов’язковим варіантом розвитку подій. В одному з діалогів є 3 варіанти відповідей. І лише один із них веде до поцілунку, і тим самим виявляє нетрадиційну сексуальну орієнтацію Елой. Гравець може вибрати один із двох інших варіантів відповіді, які не призводять до поцілунку, тим самим убезпечивши Елой від роману з іншою жінкою.

Однак гравці обурюються лише однією нагодою продемонструвати нетрадиційну орієнтацію Елой. Коментарі до оцінок із нулями, в основному, критикують лише фактор ЛГБТК+, а не будь-які інші аспекти гри, такі як сюжет, графіка тощо.

«Ще одна гра, зіпсована гей-повісткою, для чого? Люди просто хочуть повеселитися, а не піддаватися ідеологічній обробці. Sony має бути обережною, тому що багато брендів постраждали через те, що пріоритетом став порядок денний, нав’язаний бізнесом. Я ніколи більше не куплю гру серії Horizon», – написав Rodrigo32.

Деякі гравці вважають, що роман Елой з іншою жінкою руйнує серію Horizon.

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«Я відмовляюся купувати цей DLC та майбутні ігри франшизи, ви зробили Елой лесбійкою тільки для того, щоб догодити порядку денному ЛГБТ. Елой ніколи не показувала ознак приналежності до ЛГБТ у попередніх іграх. Історія DLC служить тільки для того, щоб новий ЛГБТ-персонаж створив любовну пару з Елой», — засмучується FelipePP.

Можна припустити, що Сейка з’явиться у третій грі серії Horizon.