Metro Awakening – приквел серии Metro для VR-платформ

Vertigo Games в сотрудничестве с Deep Silver анонсировали Metro Awakening ─ приквел серии Metro. Новая игра ориентирована на платформы виртуальной реальности.

Metro Awakening описывается как «совершенно новое захватывающее, сюжетно-ориентированное VR-приключение». Игра выйдет позднее в этом году на платформах PlayStation VR2, Meta Quest 2 и 3 и ПК VR.

«Metro Awakening, приквел от автора и создателя серии Metro Дмитрия Глуховского, с головой погрузит игроков в беспощадный постапокалиптический мир, который сочетает в себе основные элементы серии: атмосферные исследования, повествование и стелс-бои», — заявляет Deep Silver.

«Эта история истоков очень важна для меня», — сказал Дмитрий Глуховский. «Такое ощущение, что мы возвращаемся к основам и корням серии – теперь на тот уровень, который могут достичь технологии VR…»

Источник: videogameschronicle