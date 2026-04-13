Теперь официально: Metro 2039 на Xbox First Look — когда и где смотреть мировую премьеру

София Шадрина

Metro 2039 / 4A Games

Xbox официально подтвердили то, о чём шептались инсайдеры уже несколько дней: Metro 2039 от 4A Games и Deep Silver существует, и первый полноценный показ состоится уже в этот четверг.


Xbox First Look: Metro 2039 стартует 16 апреля в 10:00 по тихоокеанскому времени — это 19:00 по Киеву.

Трансляция пройдёт в формате YouTube Premiere на канале YouTube.com/Xbox. Если не успеете вживую — сразу после эфира команда Xbox Wire опубликует полный итог анонса. Субтитры будут доступны на 28 языках, включая украинский: достаточно нажать на иконку шестеренки в правом нижнем углу плеера.

Метро 2039 / Xbox

Для людей с нарушениями слуха или зрения на канале Xbox отдельно появится версия с аудиодескрипцией на английском и перевод на американском жестовом языке (ASL). Что покажут Xbox обещает «world-premiere look» — то есть первый официальный взгляд на игру, а не просто тизер с названием.

Metro 2039 станет четвертой полноценной частью серии после Metro 2033 (2010), Metro: Last Light (2013) и Metro Exodus (2019) — все три рассказывают о выживании людей в московских тоннелях после ядерной катастрофы, на основе романов Дмитрия Глуховского. Название новой игры указывает, что события будут разворачиваться через четыре года после финала Исхода.


Долгий путь к анонсу

Разработка шла в непростых условиях. Еще в 2023 году Insider Gaming сообщал, что сиквел Exodus уже вполне пригоден к игре, — но анонс откладывался год за годом.

Позже 4A Games объяснила ситуацию в студии: часть команды осталась в Украине и переименовалась в Reburn, тогда как 4A Games Malta ведет Metro 2039 — прямое продолжение Exodus со сценарием от Дмитрия Глуховского.

Студия еще в 2020 году объявила, что игра строится на полностью переработанном движке для консолей 9-го поколения с поддержкой аппаратной трассировки лучей. Слухи об анонсе ходили несколько дней.

NateTheHate подтвердил, что Xbox планирует мероприятие 16 апреля именно для Metro 2039, а Jez Corden из Windows Central написал в соцсетях лаконичное

«Метро 2039. Soon.» — и оказался прав.

Ранее ITC также разбирал все анонсы Xbox Partner Preview марта 2026 года, где Metro не появилась, — вместо этого студия берегла игру для отдельного формата Xbox First Look. По словам Corden, игра будет поддерживать Xbox Play Anywhere: одна покупка даст доступ и на Xbox, и на ПК. Кстати, до 16 апреля в Steam, GOG и на Xbox бесплатно раздавали Metro 2033 Redux в честь 15-летия серии — если ещё не успели забрать, самое время наверстать оставшиеся части до четверга.

Источник: Xbox 

 

