Mi Band 5 с датчиком SPO2. Фитнес-трекер Amazfit Band 6 показался на AliExpress

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Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5, как известно, вышел крайне противоречивым, особенно его глобальная версия — ни модуля NFC с поддержкой бесконтактных платежей по всему миру, ни встроенного пульсоксиметра (датчик SpO2). Но вот сейчас в китайском интернет-магазине AliExpress появилась страничка с описанием фитнес-трекера Amazfit Band 6, чей анонс ожидается в ближайшее время.

Ни для кого не секрет, что линейка фитнес-браслетов Xiaomi Mi Band производится для Xiaomi ее партнером — Huami Technology, которая также известна по линейке умных часов Amazfit. Так вот, судя по страничке на AliExpress, Amazfit Band 6 — это улучшенная версия Xiaomi Mi Band 5; по-прежнему без глобального NFC, но зато с датчиком SpO2, обеспечивающим возможность оценки насыщения крови кислородом. Страничка с Amazfit Band 6 больше недоступна, но скриншоты остались (галерея ниже).

Как можно убедиться, фитнес-трекер Amazfit Band 6 ожидаемо является братом-близнецом Xiaomi Mi Band 5. Отличия заключаются только в наличии встроенного датчика уровня кислорода в крови и нескольких программных особенностях вроде функции оценки состояния здоровья Huami-PAI, которая использует данные, собранные за последние семь дней, для отображения индекса персональной активности PAI.

Единственное, что смущает в этой утечке, это то, что модель Amazfit Band 5, которая прошла сертификацию FCC в прошлом месяце, все еще не вышла.

С нашим детальным обзором Xiaomi Mi Smart Band 5 можно ознакомиться по ссылке ниже:

Источник: Gizmochina