Microlino Lite — компактный городской электромобиль с пробегом 100-177 км и стоимостью аренды €156 в месяц

Швейцарская компания Micro представила на Женевском автосалоне серийную версию своего сверхкомпактного двухместного электромобиля Microlino Lite. Это авто предназначено для передвижения по городу, загруженным и узким улочкам.

Небольшой автомобиль прекрасно подходят для городских поездок на работу, быстрых поездок на рынок, отвоза ребенка в школу и транспортировки домашнего любимца. Небольшие размеры позволяют разместить сразу 3 Microlino Lite на одном парковочном месте для внедорожника. Благодаря своим характеристикам в некоторых странах таким авто даже могут управлять подростки в возрасте от 14 лет — достаточно иметь права на управление мопедом. Микрокар оснащен люком в крыше и 230-литровым багажником.

Microlino Lite имеет стальную цельную конструкцию. Размеры авто составляют 2,5 м в длину, 1,47 м в ширину и 1,5 м в высоту. Вес — менее 600 кг. С двигателем мощностью 6 кВт (пиковая мощность 9 кВт) электромобиль классифицируется как транспортное средство L6e, а значит каждый, кто имеет права на мопед класса AM, может управлять им в Европе. Автомобиль развивает максимальную скорость 45 км/ч.

В базовой версии Microlino Lite комплектуется батареей емкостью 5,5 кВт-ч, которая обеспечивает примерно 100 км автономного пробега. Также предлагается батарея емкостью 11 кВт-ч, которая позволяет увеличить автономность до 177 км. Батарея на 5,5 кВт-ч может заряжаться от 0 до 80% примерно за 2 часа от зарядного устройства Type 2 мощностью 2,2 кВт-ч, тогда как большая батарея требует примерно 4 часов.

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Электромобиль Microlino Lite будут предлагать в аренду. Начальную модель можно будет взять за 149 швейцарских франков в месяц (около €156 или $169) за 48-месячную аренду при условии пробега 5000 км в год. Это примерно вдвое больше, чем некоторые люди платят за подписку на электровелосипед Swapfiets. Авто появится в Европе уже этим летом.

Источник: The Verge

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