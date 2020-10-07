Минцифра объявила о сотрудничестве с TECHIIA, в рамках которого планируется построить дата-центр с инвестициями в $1 млрд. Он должен загрузить все шесть блоков Запорожской АЭС

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Министерство цифровой трансформации Украины (Минцифра) продолжает подписывать меморандумы о сотрудничестве с международными технологическими гигантами — вслед за Microsoft список партнеров ведомства пополнила корпорация TECHIIA.

Сотрудничество предполагает реализацию проекта «Экотехнопарка» в Новой Каховке Херсонской области. Ключевым элементом этого технопарка, как предполагается, станет дата-центр мощностью до 500 МВт, который будет выполнять функции хранения, обработки данных и 3D-рендеринга.

Такой ЦОД максимально загрузит все шесть энергоблоков Запорожской АЭС, подчеркивают в Минцифре.

Дата-центр планируют построить с использованием новейших технологий и «заботой о природе». Тепло, которое будет выделять дата-центр планируют утилизировать в агроферме, которая также станет частью «Экотехнопарка».

Для реализации первой очереди проекта планируется привлечь по меньшей мере $200 млн инвестиций в инфраструктуру. Стоимость оборудования, которое будет установлено в ЦОД, оценивают в дополнительные $1 млрд. Также говорится, что объект создаст минимум 200 рабочих мест. Минцифра поддерживает проект и будет всячески способствовать его реализации.

Издание AIN, ссылаясь на представителей TECHIIA, указывает в качестве предполагаемых сроков начала строительства 2021 год. Но с одним условием: принятия законопроекта 3199, который должен открыть инвесторам возможность подписывать долгосрочные контракты на поставку энергии по конкурентным тарифам. Соответствующий земельный участок площадью 90 Га под строительство «Экотехнопарка» TECHIIA уже купила. Первые инвестиции в проект сделают основатели TECHIIA Олег Крот и Юрий Лазебников. В настоящее время компания ведет переговоры с потенциальными партнерами о привлечение дополнительных инвестиций.

Источник: Минцифра, TECHIIA и AIN