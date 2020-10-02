Обновлено: Минцифры и Microsoft рассматривают возможность сотрудничества. Xbox и дата-центров пока не будет





Обновлено: Министерство цифровой трансформации Украины (Минцифры) и корпорация Microsoft сегодня подписали меморандум о намерении рассмотреть возможность начала сотрудничества. Первые детали возможного партнерства рассказали в рамках совместного онлайн-брифинга с участием министра цифровой трансформации Михаила Федорова и гендиректора украинского офиса Microsoft Яна Петера Де Йонга.

Microsoft готова инвестировать в ускорение инновационного развития и цифровой трансформации Украины. Но на данный момент речь о строительстве дата-центров в нашей стране не идёт. В 2019 году облачная платформа Microsoft Azure показала самые высокие темпы роста, сократив отставание от лидера Amazon Web Services (AWS). На следующей неделе состоится запуск обновленного приложения Дія 2.0 с новыми документами/услугами, и оно будет использовать облачные ресурсы Microsoft. Также на презентации упомянули о специальных скидках на услуги Microsoft Azure и Office 365 для украинских госструктур и организаций.

К сожалению, информация о запуске Xbox в Украине оказалась не совсем полной. Упоминание игровой консоли и сервиса есть в меморандуме, но как и остальная его часть — это лишь декларация намерений. В Microsoft подтвердили ITC.UA, что конкретных планов по поводу запуска Xbox для украинских пользователей пока нет. Но, по крайней мере, радует, что компания рассматривает такую возможность.