Минцифры пожаловалось, что региональные власти бойкотируют развитие мобильной связи из-за радиофобии (боятся вышек сотовой связи)

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Об обострении радиофобии среди представителей власти в различный регионах Украины рассказало Министерство цифровой трансформации (Минцифры) на своей страничке в Instagram.

В Минцифре пожаловались, что региональные власти препятствуют развитию мобильной связи в Украине, поскольку боятся вышек сотовой связи. Они считают, что они представляют угрозу для здоровья (на самом деле это не так).

В своем посте ведомство перечисляет несколько таких случаев, когда власти препятствовали установке вышек мобильной связи.

Бровары — управление образования Броварского городского совета требует убрать установленные базовые станции неподалеку от школы.

Ивано-Франковск — руководство Управления здравоохранения Ивано-Франковского городского совета препятствует установке базовой станции возле городской больницы.

Киев — пациенты центральной районной больницы Киево-Святошинского района тоже не имеют доступа к скоростному мобильному интернету из-за радиофобии руководства.

Мариуполь — установке базовых станций препятствует городской совет, государственная судебная администрация в Донецкой области и ККП «Мариупольтеплосеть».

Минцифры особо подчеркивает, что нормы излучения базовых станций в Украине в 10-100 раз строже, чем в Европе и Америке. Также в ведомстве напоминают, что в Украине все, что связано со связью и пользованием радиочастотным ресурсом, регулирует государственный центр радиочастот (УГРЦ). Кроме прочего, он также регулярно проверяет соблюдение правил работы базовыми станциями. Не так давно на канале Дія в YouTube вышел ролик с проведением замеров уровня излучения на примере рабочих станций 2G, 3G, 4G и 5G в Киеве.

Но с учетом того, что даже КПИ, ведущий технический украинский ВУЗ, поддерживает одну из самых известных псевдонаучных мифов о вреде слабого неионизирующего излучения от вышек мобильной связи, явление видится вполне закономерным, хотя от этого не легче. Надеемся, в Минцифре сделают выводы и запустят соответствующие инициативы, чтобы повысить уровень мобильной осведомленности в Украине.

Источник: Минцифры Instagram