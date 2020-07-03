Петиция с требованием запретить 5G почти собрала необходимые 25 тыс. подписей





На сегодняшний день нет никаких надежных свидетельств тому, что телефон вообще каким-либо образом вредит здоровью — ВОЗ, американские Центры по контролю и профилактике заболеваний и британская Национальная служба здравоохранения в этом едины. Однако, конспирологи, как известно, не дремлют. И на фоне COVID-19 абсурдные теории о вредном воздействии технологии 5G стали распространяться с новой силой, в том числе и в Украине. И вот результат: свежая петиция на сайте президента с требованием законодательно запретить 5G почти набрала необходимые 25 тыс. голосов.

На момент подготовки этой новости петицию на сайте президента подписали 21 516 человек. Аргументация автора петиции, выдвинувшего соответствущее требование, просто «железная» — цитата:

«Заборонити впровадження 5G через вкрай негативне його впливання на здоров`я!».

В обосновывающей части еще одно предложение, цитируем:

«Без клінічно підтвердженої доказової бази по безпечності даного виду зв’язку просимо не вводити його в нашій країні!»

На самом деле слабое неионизирующее излучение от вышек мобильной связи и электромагнитное излучение от работающего мобильного телефона не оказывает какого-либо вредного воздействия на человеческий организм. Во всяком случае, до сих пор ученые ничего подобного не установили, хотя этот вопрос изучался в разных масштабных исследованиях.

Как упоминалось выше, к рассмотрению принимаются только петиции, которые смогут набрать не менее 25 тыс. голосов за трехмесячный период с момента их публикации. Конкретно по этой петиции сбор подписей заканчивается через четыре дня. Понятно, что запрещать 5G никто не будет, но неприятно удивляет, что она смогла набрать столько подписей, тогда как стоящие инициативы зачастую не получают соответствующего внимания и поддержки.

Источник: petition.president.gov.ua