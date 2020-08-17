Минцифры собралось реформировать Госспецсвязи, чтобы избавить ее от несвойственных функций и усилить киберзащиту критической инфраструктуры

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Министерство цифровой трансформации Украины собирается реформировать Государственную службу специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи). Минцифры заявило, что в результате изменений Госспецсвязи оптимизирует свою структуру, избавится от несвойственных ей функций и усилит киберзащиту объектов критической инфраструктуры страны.

Совещание по вопросам реформирования Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины прошло под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в совещании также приняли участие вице-премьер-министр Украины-министр цифровой трансформации Михаил Федоров, Председатель Госспецсвязи Юрий Щегол и Первый заместитель Председателя Госспецсвязи Дмитрий Маковский.

По итогам совещания Министерство цифровой трансформации вместе с Госспецсвязи подготовят и внесут предложения правительству по концепции реформирования Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, органов, учреждений, предприятий и учреждений, входящих в сферу управления, путем лишения несвойственных и дублирующих функций, а также с целью приведения структуры к современным требованиям и обеспечении сопровождения цифровой трансформации государства.

На Министерство цифровой трансформации вместе с Администрацией Госспецсвязи была также возложена задача подготовить предложения Кабинета Министров о реорганизации Государственного центра киберзащиты и проекта решения Правительства об утверждении порядков формирования перечня объектов критической информационной инфраструктуры, а также по обеспечению функционирования системы киберзащиты государственных информационных ресурсов и о объектов критической информационной инфраструктуры.

Такие меры были определены для реализации действенного механизма киберзащиты органов государственной власти, находящихся в их собственности или администрировании, а также реализации требований законодательства по координации Госспецсвязи деятельности субъектов обеспечения кибербезопасности.

Также участники совещания отметили важность подготовки и внесения предложений по реорганизации Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.

Напомним, что в июле текущего года США объявили о предоставлении Украине международной технической помощи на развитие кибербезопасности. Бюджет соответствующей программы составляет $38 млн, а бенефициаром проекта, как и в случае с инициативой ЕС по развитию электронного правительства, выступает Минцифры.

Источник: Министерство цифровой трансформации Украины