США предоставит Украине $38 млн на развитие кибербезопасности. Не так давно глава Минцифры утверждал, что «ее роль преувеличена»

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В начале этого года ЕС согласился выделить Украине на поддержку проектов по цифровизации достаточно крупную сумму — 25 млн евро. Теперь же стало известно, что США также предоставят Украине международную техническую помощь на развитие кибербезопасности. Бюджет соответствующей программы составляет $38 млн, а бенефициаром проекта, как и в случае с инициативой ЕС по развитию электронного правительства, выступает Минцифры.

О выделении помощи в своем Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Это особенно иронично, учитывая, что, в конце прошлого года в одном из интервью он заявил о преувеличении роли кибербезопасности в современном мире.

В своем свежем сообщении министр утверждает, что «противоборство стран уже давно перешло в киберпространство», и упоминает об угрозе со стороны северного соседа.

По словам главы Минцифры, напряженные переговоры с западными партнерами длились больше года и вот на днях Кабмин окончательно утвердил проект. Он также пообещал публично отчитываться о ходе реализации и расходах проекта.

Буквально на днях Минцифры начало активную фазу реформы кибербезопасности, предусматривающую, в числе прочего развитие эффективного и современного национального киберцентра, а также замену сертификата безопасности КСЗІ Госспецсвязи и прочих устаревших стандартов безопасности 90-х. На их месте должны появиться современные решения, которые обеспечат должную защиту государственной IT-инфраструктуры и реестров. Проект нацелен как раз на достижение этих задач. Увы, более подробной программы с описанием конкретных шагов и сроков реализации Минцифры пока не предоставляет.

Источник: Михаил Федоров Telegram