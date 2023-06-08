Minecraft официально вышла на Chromebook. Цена – $13

Игра Minecraft: Bedrock Edition стала доступной на устройствах Chromebook. Официальный релиз на Chromebook делает игру еще более доступной, а благодаря встроенной функции кроссплатформенной игры пользователи смогут играть с друзьями на других платформах.

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Игра Minecraft: Bedrock Edition уже доступна в магазине Play Store for ChromeOS. Она стоит $19,99 в комплекте с версией для Android. Для тех пользователей, которые уже имеют версию для Android, доступна возможность покупки по сниженной цене – $13.

Google заявляет, что Minecraft на Chromebook будет работать со всеми устройствами Chromebook, выпущенными «за последние 3 года». Для запуска игры потребуется система с ChromeOS 111, 4 ГБ оперативной памяти и как минимум 1 ГБ места на накопителе для инсталляции, карт и других файлов. Поддерживаются 64-битные процессоры на базе архитектур (x86_64, arm64-v8a). С полным перечнем поддерживаемых процессоров можно ознакомиться на странице поддержки Minecraft.

Версия Minecraft для Chromebook включает новое обновление Trails and Tales, которое вышло в среду. Оно добавляет в игру много новых вещей, в том числе биом вишневой рощи и возможность кататься на верблюде.

Источник: The Verge