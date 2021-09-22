Міненерго: На сьогодні майже 70% електрогенерації України можна вважати чистою енергією





Під час зустрічі Групи високого рівня з розвитку енергетичних мереж у Центральній та Південно-Східній Європі (CESEC) заступник Міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков зробив низку цікавих заяв. Зокрема він зауважив, що викиди вуглецю в Україні вже зараз суттєво нижчі за середньоєвропейські, також Демченков вказав, що на сьогодні майже 70% генерації України можна вважати чистою енергією.

«Кліматичні умови України обумовлюють розташування великих об’єктів вітрової енергетики переважно на чорноморському узбережжі Запорізької та Херсонської областей України. Морські вітропарки, що можуть бути розташовані в шельфовій частині Чорного моря, можуть виконувати роль енергетичних хабів, тобто з’єднувати енергетичні системи України, Румунії, Болгарії та Туреччини», – розповів Ярослав Демченков.

При цьому важливим аргументом на користь України є те, що українська генерація електрогенерації є переважно низьковуглецевою. Заступник міністра також підкреслив важливість співпраці країн регіону у водневій енергетиці для Європи в цілому.

«ЄС опрацьовується можливість створення єдиної газової інфраструктури для транспортування водню в рамках проекту Hydrogen Backbone. Долучення України до цього процесу буде сприяти розвитку водневого виробництва та реалізації частини Європейської водневої стратегії, де Україні відведено місце партнера з постачання відновлюваного водню», – заявив заступник міністра.

За результатами засідання Група високого рівня CESEC схвалила оновлений План дій з електроенергетики щодо пріоритетних інфраструктурних проектів. В рамках заходу Ярослав Демченков також провів двосторонні зустрічі з представниками країн-членів CESEC, Європейської комісії та керівництвом Секретаріату Енергетичного співтовариства. Під час зустрічей заступник міністра приділив особливу увагу питанням інтеграціі газового та енергетичного ринків Украіни з ЕС та країнами CESEC.

Зазначимо, що Україна вже поставила перед собою амбітні плани зменшити викиди на 65% до 2030 року. При цьому згідно останнього дослідження аналітичного центру Ember, Україна викидає отруйного пилу з вмістом важких металів більше, ніж всі країни ЄС, Туреччина та Західні Балкани разом узяті. Також в Європі Україна продукує 72% всіх викидів зольного пилу, 27% двоокису сірки та 16% оксидів азоту, а серед 30 найбільших джерел викидів двоокису сірки Україні належать 12 станцій, включно з найбруднішою електростанцією Європи — Бурштинською ТЕС.

Джерело: Міністерство енергетики України