Новые ЦОД в США будут выбрасывать больше парниковых газов, чем целые страны

Результаты нового расследования Wired свидетельствуют, что только 11 новых ЦОД в США будут производить больше вредных выбросов, чем Марокко за 2024 год.





Анализ разрешений, которые получили OpenAI, Meta, Microsoft и xAI в рамках проектов на строительство ЦОД демонстрирует, что они ежегодно будут выбрасывать в атмосферу более 129 млн тонн парниковых газов.

Прежде всего это касается строительства газовых электростанций, которые будут питать дата-центры. Таким образом крупные техгиганты стремятся обойти ограничения, которые возникают при подключении к централизованным энергосетям. Проекты либо уже анонсированы, либо находятся на стадии строительства, а компании уже размещают заявки на получение разрешений на выбросы от государственных регуляторных органов.

По словам соучредителя исследовательской компании Cleanview Майкла Томаса, несмотря на ложное представление об отказе от ископаемого топлива, ничего подобного на самом деле не происходит, наоборот его использование растет из-за массового строительства ЦОД, и это пугает.





Одним из примеров является работа газовых электростанций для дата-центра Colossus 1 в Мемфисе компании xAI Илона Маска. Местные жители, преимущественно афроамериканцы, вышли на протесты против загрязнения воздуха. Однако Агентство по охране окружающей среды (EPA) в прошлом году одобрило работу газовых турбин на территории кампуса xAI.

В марте регуляционные органы предоставили разрешение xAI на строительство второго кампуса в Саутхейвене, штат Миссисипи, несмотря на сопротивление местных жителей. В заявках на получение разрешений на вредные выбросы для кампуса Colossus в Мемфисе и Colossus 2 в Саутхейвене указывается, что турбины на каждом из ЦОД ежегодно будут выбрасывать более 6,4 млн тонн эквивалента CO₂. Совокупно это равно выбросам примерно более чем 30 газовых электростанций среднего размера для обеспечения электричеством 1,5 млн домов.

В то же время Microsoft рассматривает возможность покупки электроэнергии у проекта по добыче природного газа, который финансируется компанией Chevron в Западном Техасе. Согласно выданному разрешению, этот проект будет выбрасывать более 11,5 млн тонн парниковых газов, больше, чем ежегодные выбросы Ямайки.

Прогнозы для выбросов были получены Wired из общедоступных документов о разрешениях на выбросы из государственных баз данных, а также на основе данных, собранных Cleanview и Oil and Gas Watch. Фактические выбросы парниковых газов электростанций обычно ниже, чем указано в разрешениях. Моделирование базируется на сценариях непрерывной работы электростанций на полную мощность. Однако обычно в реальности это не так, поскольку турбины время от времени выключаются для технического обслуживания или адаптируются к спросу со стороны потребителей.

«Указанные допустимые объемы выбросов являются теоретическим, консервативным сценарием, а не фактическими прогнозируемыми выбросами», — объясняет журналистам Wired директор по коммуникациям нефтегазовой компании Williams Companies Алекс Шотт.

Эта компания сейчас строит три электростанции на территории Огайо для питания дата-центров Meta. Шотт отмечает, что внутреннее моделирование, проведенное его компанией, показывает, что фактические выбросы потенциально могут быть на две трети меньше прогнозируемых.

Однако даже если фактические выбросы составят лишь половину от указанных в документах на получение разрешений, они все равно будут превышать выбросы Норвегии в 2024 году. По данным EPA, эта цифра эквивалентна выбросам более 153 средних по размеру газовых электростанций. Анализ издания также не включает выбросы от резервных генераторов и турбин на территории самих ЦОД.

В одном из недавних запросов на разрешение компании Crusoe фактически подтверждается, что хотя выбросы газовых электростанций, подключенных к сети могут быть вполовину меньше прогнозируемых, выбросы самих ЦОД могут примерно равняться показателям, указанным в документах на разрешение, поскольку им не надо реагировать на колебания спроса.

В заявке описывается объект, не похожий на традиционную электростанцию. Отмечается, что потребности ЦОД в электроэнергии не претерпевают значительных изменений. К тому же глобальный дефицит наиболее эффективных типов газовых турбин заставляет некоторых разработчиков выбирать менее эффективные модели, которые эксплуатируются дольше и производят больше выбросов.

Проекты по добыче и использованию природного газа в рамках Stargate — масштабного строительства инфраструктуры для ЦОД OpenAI в Техасе, Нью-Мексико, Огайо и Висконсине совокупно будут производить более 24 млн тонн вредных выбросов ежегодно. Одна только газовая электростанция на ключевом ЦОД в Абилине будет выбрасывать более 7,8 млн тонн эквивалента CO₂.

На территории Техаса компания Fermi строит так называемый «передовой энергетический и разведывательный центр президента Дональда Трампа» — ЦОД с мощностью 17 ГВт. По документам, максимальные выбросы от двух газовых проектов могут составить более 40,3 млн тонн эквивалента CO₂. Маловероятно, что все рассмотренные Wired газовые электростанции будут построены, однако сама тенденция не сулит ничего положительного для климата.





Ранее мы писали, что внедрение ИИ добавляет 900 тыс. тонн выбросов CO₂ ежегодно только в США. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОРMicrosoft Сатья Наделла в прошлом году отмечал в одном из интервью, что проблема в сфере ИИ заключается не в избыточном количестве вычислительных мощностей, а в дефиците энергоресурсов для поддержания этой инфраструктуры.

Источник: Wired