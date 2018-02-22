Hyperloop не доехал? В Министерстве инфраструктуры открестились от запуска вакуумного поезда Илона Маска

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Анонсированная вчера Министерством инфраструктуры пресс-конференция с кричащим названием «Hyperloop в Украине» не будет связана запуском транспортной системы Илона Маска. Об этом в комментарии «Обозревателю» рассказали в пресс-службе ведомства.

«Это не запуск Hyperloop в Украине. Это будет мероприятие, о котором я пока не могу рассказывать в деталях. Я не могу раскрывать информацию», – заявила пресс-секретарь министра инфраструктуры.

Ради чего Министерство решило ввести общественность в заблуждение станет известно уже в 14:15, когда начнётся пресс-конференция.

Источник: «Обозреватель», Мининфраструктуры