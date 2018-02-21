Hyperloop в Украине: Мининфраструктуры анонсировало пресс-конференцию

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Министерство инфраструктуры Украины сделало весьма странный анонс, который можно было бы принять за первоапрельскую шутку, но ведь еще даже февраль не закончился.

На сайте ведомства появилось приглашение на пресс-конференцию, которая пройдет уже завтра, 22 февраля.

На пригласительном изображении прямо по центру красуется надпись «Hyperloop в Україні». Кроме того, вверху есть еще слово Hype, которое явно является сокращением от концепции Hyperloop, название которой уже давно стало нарицательным для высокоскоростного транспорта определенного типа, и символ, похожий на перевернутую букву S английского алфавита.

Мероприятие состоится в здании Мининфраструктуры по адресу Киев, проспект Победы 14, начало – в 14:15. Представителям СМИ предлагают пройти регистрацию через сайт, заявки на аккредитацию будут принимать до 12:00 22 февраля.

Пока неясно, что конкретно завтра представят на пресс-конференции, и будет ли этот проект иметь какое-либо отношение к футуристическим «вакуумным» поездам Hyperloop, или же Мининфраструктуры просто решило воспользоваться моментом (на этой неделе Virgin Hyperloop One подписала с властями Индии соглашение касательно постройки ветки Hyperloop, а The Boring Company Илона Маска получила разрешение на строительство подземного объекта в Вашингтоне в рамках проекта Hyperloop) и таким образом привлечь максимальное внимание к собственному проекту, каким бы он ни был.

Источник: Мининфраструктуры