«Коронавірус_інфо»: Министерство здравоохранения Украины запустило официальное сообщество Viber о коронавирусе COVID-19 (за два дня оно набрало 3 млн подписчиков)





В связи с распространением коронавирусной инфекции по всему миру, в том числе и на территории Украины, Министерство здравоохранения Украины запустило официальное сообщество Viber «Коронавірус_інфо» (vb.me/covid19_ua), где будет делиться последними новостями и данными о ситуации с COVID-19 в стране.

По состоянию на 21 марта 2020 года по всей территории Украины было обнаружено 41 случай заражения коронавирусом, 3 из них — летальные. По состоянию на 22 марта в Украине подтверждены уже 73 случая инфицирования коронавирусом, из которых 20 — в Киеве.

Для того, чтобы оперативно реагировать и информировать население о COVID-19, Министерство здравоохранения создало официальное сообщество в Viber — самом популярном в стране приложении для общения. Оно установлено на более чем 96% смартфонов в Украине, поэтому миллионы украинцев получат доступ к самой актуальной и проверенной информации прямо в своих смартфонах, не выходя из дома.

Министерство будет публиковать последние новости и данные о коронавирусе в Украине, количестве случаев заражения, а также рассказывать о мерах предосторожности, которых стоит придерживаться в период карантина, и полезных советах от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Сегодня это единственное верифицированное и подтвержденное сообщество Министерства здравоохранения в Viber, в котором публикуется достоверная информация.

«Сегодня угроза, которую несет коронавирус, велика как никогда», — сообщает Илья Емец, Министр здравоохранения Украины. — «Для вируса не имеет значения материальное положение или социальный статус. Болеют как всемирно известные политики, актеры, так и простые люди. Сегодня враг номер один не только украинского общества, но и всего мира — это смертельно опасная инфекция, коронавирус. Поэтому крайне важно оперативно информировать население о ситуации в стране, а также о том, как уберечь себя и своих близких».

Также важными источниками информации о случаях заболевания коронавирусом являются сайт Министерства здравоохранения Украины, страница Центра общественного здоровья Украины и сайты с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения:

Официальный вебсайт МОЗ http://www.moz.gov.ua/

Официальная страница МОЗ в Facebook https://www.facebook.com/moz.ukr/

Официальный телеграм-канал Министерства Коронавірус_інфо https://t.me/COVID19_Ukraine

Telegram-бот МОЗ с ответами на вопросы про коронавирус https://t.me/COVID19_Ukraine_Bot

Ответы на основные вопросы про COVID-19 http://covid19.com.ua

P.S. За два дня официальное сообщество Министерства здравоохранения Украины в Viber «Коронавірус_інфо» набрало более 3 миллионов подписчиков.

Источник: Viber