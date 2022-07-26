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Минкультуры: Доход от продажи NFT-артов помогут восстановить разрушенные россиянами культурные объекты Украины

Минкультуры: Доход от продажи NFT-артов помогут восстановить разрушенные россиянами культурные объекты Украины

Международная контент-платформа Depositphotos, музей войны META HISTORY совместно с Министерством культуры и информационной политики Украины готовят специальные коллекции NFT-артов авторства лучших украинских цифровых художников. Все вырученные средства пойдут на восстановление культурных объектов.

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META HISTORY был создан через месяц с начала полномасштабного российского вторжения и по состоянию на сегодняшний день уже собрал более $1,2 млн для благотворительного фонда Сергея Притулы и криптофонда Aid For Ukraine, который инициировало Министерство цифровой трансформации вместе с украинской криптоплатформой KUNA и блокчейн-компанией Eversta. Музей собирает деньги, продавая коллекции NFT-артов под названием Warline – набор произведений цифрового искусства, который в хронологическом порядке освещает каждое важное событие в российско-украинской войне.

В конце мая Министерство культуры и информационной политики стало официальным партнером музея, приступив к совместной работе над несколькими специальными NFT-коллекциями. 100% средств продажи цифровых произведений будут направлены на восстановление украинских объектов культурного наследия.

«За шесть месяцев войны в Украине россияне разрушили сотни наших музеев, театров и домов культуры. Украинской культуре и национальному наследию причинен ущерб почти на 6 млрд евро, и судя по их действиям и намерениям эта цифра будет только увеличиваться. Именно поэтому уже сегодня важно поддерживать современные инициативы и креативные проекты по восстановлению уникального культурного наследия Украины, вовлекая в процесс как можно более широкий круг неравнодушных людей», – отметил Александр Ткаченко, Министр культуры и информационной политики Украины.

Ценители цифрового искусства и коллекционеры смогут приобрести произведения из специальной коллекции «Аватары для Украины» Vol.2, созданной лучшими украинскими digital-художниками и разработчиками видеоигр.

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Минкультуры: Доход от продажи NFT-артов помогут восстановить разрушенные россиянами культурные объекты Украины

Также ко Дню Независимости Украины будет презентована специальная коллекция NFT-артов, созданная международной контент-платформой Depositphotos совместно с украинскими художниками. В этой коллекции будет представлено около 30 работ, которые являются творческим переосмыслением разрушенных во время войны культурных объектов.

Источник: Министерство культуры и информационной политики Украины


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