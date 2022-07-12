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Минсоцполитики: 325 тысяч украинцев получат более 400 млн гривен остатков льгот за жилищно-коммунальные услуги

Минсоцполитики: 325 тысяч украинцев получат более 400 млн гривен остатков льгот за жилищно-коммунальные услуги

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила, что в течение июля «Ощадбанк» перечислит на счета 325 тысяч человек, получающих льготы на жилищно-коммунальные услуги, остатки средств таких льгот, которые не были использованы в течение отопительного сезона 2021-2022 годов. В результате люди получат на свои счета средства на общую сумму около 410 миллионов гривен.

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Министр сообщила, что несмотря на дополнительную нагрузку, связанную с военным положением и большим количеством внутренне перемещенных людей, региональные органы социальной защиты проверили суммы остатков льгот, которые были сформированы на учетных записях льготников по состоянию на 01.06.2022. В настоящее время проверка завершена и вся необходимая информация передана в «Ощадбанк».

В течение июля 2022 года «Ощадбанк» зачислит на счета льготников указанные остатки средств. О таком перечислении банк проинформирует людей в SMS-сообщениях или информационных сообщениях через электронные средства связи (при наличии в банке информации о номере мобильного телефона льготника).

Узнать объем остатков средств по своей учетной записи можно в своем персональном кабинете на официальном сайте «Ощадбанка».

Если у человека, получающего льготы, нет открытого счета в «Ощадбанке», то он может открыть его. Для этого необходимо подать соответствующее заявление до декабря текущего года, то есть, подать заявление об открытии счета льготники могут в течение июля-декабря.

Источник: Минсоцполитики


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