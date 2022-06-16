Минцифры: PayPal продолжит работать в Украине и после 30 июня, но вернет комиссии

Как вы помните, 17 марта международная платежная система PayPal сообщила о полноценном запуске в Украине. Однако на деле оказалось, что платформа работает в нашей стране с некоторыми ограничениями, а потом и вовсе появились слухи, что банковская лицензия действует в нашей стране до 30 июня, после чего PayPal прекратит принимать средства в нашей стране.

В интервью изданию «ЭП» министр цифровой трансформации Михаил Федоров опроверг эту информацию. Он заявил, что в PayPal и не подтвердили эту информацию, а слухи касаются только комиссии при транзакции и снятии денег с аккаунта на банковскую карту. На данный момент этой комиссии нет, но после 30 июня она появится — это обычная практика для сервиса.

«В Давосе мы встретились с Дэном Шульманом, CEO PayPal. Мы с ним общались и я у него просил, чтобы для юридических лиц тоже появилась возможность использовать PayPal. Чтобы наши интернет-магазины, наши производители могли продавать всему миру, принимая деньги на PayPal. Потому планы развития продуктов PayPal в Украине есть. Это общие планы, а не только наше желание. Уверен, что это произойдет и PayPal продолжит работать» — отметил Михаил Федоров.

Напомним, что 17 марта компания PayPal сообщила, что запускает свой сервис Р2Р-переводов в Украине. Такое решение было принято из-за войны войны в Украине. Долгое время PayPal разрешала только выходные транзакции из Украины. Теперь сервис будет предоставляться украинцам в полном объеме. Однако уже в апреле некоторые украинские банки блокировали попытки пополнить свои счета или переводы в этих системах, ссылаясь на ограничения НБУ.

Источник: AIN