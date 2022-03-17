PayPal в Украине — теперь полноценно

Ну что ж, это действительно произошло — 17 марта международная платежная система PayPal сообщила о полноценном запуске в Украине.

Неделю назад Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров официально обратился к PayPal, которая 5 марта прекратила деятельность в россии, и призвал CEO международной платежной системы Дэна Шульмана «наконец-то открыть все функции» для украинцев. И вот сейчас это вышло.

As the crisis in Ukraine deepens, PayPal is expanding our send and receive P2P payments services to help customers in #Ukraine send money quickly and securely to friends, family, and loved ones. More info here: https://t.co/8NI4Aq6Dqa — PayPal (@PayPal) March 17, 2022

До этого момента PayPal работала в Украине частично — на принятие выпущенных украинскими банками карт Visa и MasterCard для оплаты ими товаров и услуг в интернете. Это существенно ограничивало использование платежной системы в Украине (в основном для оплаты покупок в зарубежных интернет-магазинах). С 17 марта PayPal сняла ограничения для Украины — теперь украинцы могут не только делать покупки в интернете, но также совершать денежные переводы (по Украине и за границу) и выводить деньги на украинские банковские карты.

Существующие пользователи PayPal в Украине уже могут пользоваться всеми возможностями, а новым нужно зарегистрировать аккаунт на официальном сайте и подвязать карту Visa или Mastercard.

Еще одна приятная новость от PayPal — компания временно отменила комиссии для украинцев, поэтому они смогут пользоваться новыми услугами абсолютно бесплатно. Льготные условия будут действовать до 30 июня и распространяются на дочернюю компанию Xoom (система международных денежных переводов).