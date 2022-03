PayPal в Украине — теперь полноценно

Ну что ж, это действительно произошло — 17 марта международная платежная система PayPal сообщила о полноценном запуске в Украине.

Неделю назад Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров официально обратился к PayPal, которая 5 марта прекратила деятельность в россии, и призвал CEO международной платежной системы Дэна Шульмана «наконец-то открыть все функции» для украинцев. И вот сейчас это вышло.

As the crisis in Ukraine deepens, PayPal is expanding our send and receive P2P payments services to help customers in #Ukraine send money quickly and securely to friends, family, and loved ones. More info here: https://t.co/8NI4Aq6Dqa

— PayPal (@PayPal) March 17, 2022