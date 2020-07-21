Минюст: В Украине запускают обновленный Единый государственный реестр предпринимателей, с 5 по 16 августа новые регистрации ФОП, ОФ и юрлиц проводить не будут





Министр юстиции Денис Малюська объявил, что в начале августа в Украине запустят обновленный Единый государственный реестр предпринимателей (ЕГР). При этом с 5 по 16 августа 2020 года будет происходить внедрение в промышленную эксплуатацию обновленного программного обеспечения Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. С 18:00 7 августа функционирование действующего программного обеспечения ЕГР будет прекращено. В период внедрения обновленного ЕГР прием документов, представляемых для государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, не будет осуществляться.

«С 7 по 16 августа 2020 года данные будут переноситься из старого реестра в новый и доступ регистраторов в ЕГР в течение этого времени будет отсутствовать. Документы на регистрацию не принимаются с 00 часов 5 августа, а документы, представленные до сих пор, должны быть проработаны до 18 часов 7 августа. Просим извинить за временные неудобства и запланировать проведение регистрационных действий (регистрация юридических лиц и ФЛП, смена директора, внесение изменений в зарегистрированные данные и т.д.) до 5 августа или после 16 августа 2020», — отметил министр.

В то же время он отметил, что в период переноса данных Коллегия по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации будет продолжать работать, иметь доступ к ЕГР и сможет оперативно реагировать на потенциальные рейдерские атаки.

Среди преимуществ нового ЕГР, по словам главы ведомства, бесплатный поиск сведений по данным обособленного подразделения юридического лица; обеспечение возможности формирования выписки после проведения любого регистрационного действия; возможность учета семейных фермерских хозяйств и появление отдельного признака создания такого хозяйства; усовершенствованные бизнес-процессы регистрации, в частности создано новое отражение проведенных изменений, закрытие ФОП и внесение изменений в сведения о ЮЛ в один этап, добавлены новые атрибуты расширенного поиска и т.д.

«Также в новом ЕГР созданы новые регистрационные действия, в частности, переход на деятельность на основании собственного учредительного документа или модельного устава, внесение и отмена запрета совершения регистрационных действий, внесение изменений в сведения об обособленном подразделении; созданы новые печатные формы документов (заявление, решение об отказе) и обновленные имеющиеся (извлечение, выписка, описание представленных документов, уведомление об отказе) внедрены дополнительные механизмы контроля и модули безопасности, в частности, контроль наличия сканированной копии представленного документа, подтверждение операций в системе с использованием КЭП, идентификация пользователя при получении выписки на портале с использованием КЭП, автоматический «LOG-OFF» при наличии ПО удаленного управления и неактивности пользователя в системе, что в свою очередь будет способствовать в противодействии рейдерству», — отметил Денис Малюська.

Другими преимуществами обновленного ЕГР являются:

возможность формирования запроса на выдачу копий документов из регистрационного дела;

наличие словаря административно-территориального устройства с возможностью избрания улиц из перечня, что обеспечивает единый подход при вводе адреса;

обновленный атрибутивный состав форм для внесения информации, в частности появились дополнительные поля для внесения необходимой информации в ЕГР;

создана новая сущность — «конечный бенефициарный владелец», тем самым улучшено качество внесения данных о конечных бенефициарных собственниках путем их четкого структурирования и отделения от учредителей, что, в свою очередь, позволяет размещать информацию в отдельных блоках при предоставлении сведений из ЕГР или публикации в открытых данных.

Также в обновленном ЕГР предусмотрена техническая возможность его дальнейшего совершенствования и доработки.

Источник: Минюст