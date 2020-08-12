Минюст запустил обновленный Единый государственный реестр предпринимателей на пять дней раньше срока, с сегодняшнего дня возобновляются регистрации ФОП, ОФ и юрлиц

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В начале августа Министерство юстиции Украины начало внедрение в промышленную эксплуатацию обновленного программного обеспечения Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР). Процесс должен был пройти с 5 по 16 августа, однако специалистам Минюста удалось завершить работы на пять дней раньше.

В итоге, обновленный ЕГР был официально запущен в работу вчера вечером — в 19:00 11 августа 2020 года. Согласно сообщению на официальном сайте ведомства, прием документов для государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований с 12 августа 2020 года, должен осуществляться с помощью обновленного программного обеспечения Единого государственного реестра в соответствии с требованиями Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований».

Министерство юстиции Украины также опубликовало перечень функций, которые появились в обновленном ЕГР. В частности, у пользователей реестра отпала необходимость установки отдельных приложений на персональный компьютер. Появился бесплатный поиск информации по данным подразделения юрлица, а внесение изменений в информацию о юрлице теперь проходит в один этап. Стал доступен учет семейных фермерских хозяйств с дополнительными характеристиками, появился отдельный блок для внесения информации о конечных бенефициарах-владельцах.

Пользователи также должны оценить шаблоны документов для распечатки, PDF-формат для сканирования документов, возможность ликвидации ФОП в один этап, внесение и снятие запретов на проведение регистрационных действий и многое другое.

Источник: Минюст