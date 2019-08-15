Misfit Vapor X — новые умные часы на платформе Snapdragon Wear 3100 / Wear OS с модулями GPS и NFC стоимостью $200

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Производитель гаджетов Misfit, принадлежащий компании Fossil, представил новые умные часы Misfit Vapor X с GPS и NFC стоимостью $200.

Модель оснащена 1,19-дюймовым AMOLED-дисплеем с плотностью пикселей 328 PPI. Влагозащищенный (до 30 метров) корпус формата 42 мм выполнен из алюминиевого сплава с матовой отделкой, его вес составляет 43 грамма. В качестве аппаратной платформы разработчики выбрали мобильный чипсет Qualcomm Snapdragon Wear 3100, дополненный 512 МБ оперативной памяти и хранилищем данных на 4 ГБ.

Емкость батареи составляет 300/330 мАч, ее можно зарядить на 80% за 50 минут зарядки в комплектном зарядном устройстве с магнитным держателем. Автономность умных часов Misfit Vapor X составляет более 24 часов в активном режиме, при этом переключение в режим экономии позволяет протянуть еще два дополнительных дня.

Умные часы Misfit Vapor X получили полный набор необходимых датчиков и модулей, включая сканер пульса, акселерометр, гироскоп, альтиметр, микрофон, а также Bluetooth, Wi-Fi, GPS и NFC. Последний модуль поддерживает Google Pay, так что с его помощью можно осуществлять платежи.

Часы работают под управлением Wear OS от Google и совместимы со смартфонами на основе Android (4.4 и выше) и iOS (10 и выше). Они умеют выводить звонки, сообщения и уведомления от приложений на смартфоне, а также проигрывать музыку без участия смартфона, что наверняка пригодится на пробежках.

Стартовая цена умных часов Misfit Vapor X составляет $199,99, позже цена возрастет до $279,99, они доступны в цветах оформления Black, Stainless, Gunmetal, Rose и Champagne с разноцветными съемными ремешками.

Источник: Misfit