Мобильный оператор lifecell запустил финансовое приложение Paycell для Android-смартфонов

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Украинский оператор мобильной связи lifecell объявил о запуске мобильного кошелька Paycell, с помощью которого можно осуществлять платежи с минимальной комиссией с помощью Android-смартфонов.

Оператор отметил, что более 80% абонентов lifecell — активные пользователи смартфонов, что является самым высоким показателем на рынке. Именно поэтому lifecell стремится предоставлять своим абонентам не только услуги связи, но и обеспечить доступ к онлайн-сервисам, включая финансовые.

Мобильное приложение Paycell доступно для абонентов всех операторов, которые пользуются смартфонами с операционной системой Android. Главным преимуществом зарегистрированных абонентов lifecell, которые обслуживаются по индивидуальным тарифным планам на условиях предоплаты, является возможность совершать оплату услуг с баланса мобильного счета.

Платежи с помощью Paycell защищены технологией 3D Secure и осуществляются в соответствии с международными стандартами в области защиты платежей.

С помощью платежного приложения Paycell можно:

создать электронный кошелек,

пополнить электронный кошелек банковской картой,

проверить баланс,

просмотреть историю транзакций,

оплатить более тысячи сервисов онлайн,

перевести средства на банковскую карту или любой другой электронный кошелек,

узнать о действующих акциях и предложениях от партнеров.

В приложении Paycell также можно просматривать историю платежей, переводить деньги между кошельками без комиссии, отправлять запрос о перечислении средств друзьям, которые также пользуются приложением Paycell, и быстро перевести деньги с помощью QR-кода.

В случае, если пользователь уже имеет свой кабинет на oplata.lifecell.ua, его сохраненные карты будут отображаться в приложении Paycell. Загрузить приложение можно по следующей ссылке.

Отметим, что все необходимые для работы Paycell лицензии НБУ были получены lifecell еще в 2018 году.

Источник: lifecell