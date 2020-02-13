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Мобильный оператор lifecell запустил финансовое приложение Paycell для Android-смартфонов

Мобильный оператор lifecell запустил финансовое приложение Paycell для Android-смартфонов

Мобильный оператор lifecell запустил финансовое приложение Paycell для Android-смартфонов


Украинский оператор мобильной связи lifecell объявил о запуске мобильного кошелька Paycell, с помощью которого можно осуществлять платежи с минимальной комиссией с помощью Android-смартфонов.

Оператор отметил, что более 80% абонентов lifecell — активные пользователи смартфонов, что является самым высоким показателем на рынке. Именно поэтому lifecell стремится предоставлять своим абонентам не только услуги связи, но и обеспечить доступ к онлайн-сервисам, включая финансовые.

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Мобильное приложение Paycell доступно для абонентов всех операторов, которые пользуются смартфонами с операционной системой Android. Главным преимуществом зарегистрированных абонентов lifecell, которые обслуживаются по индивидуальным тарифным планам на условиях предоплаты, является возможность совершать оплату услуг с баланса мобильного счета.

Платежи с помощью Paycell защищены технологией 3D Secure и осуществляются в соответствии с международными стандартами в области защиты платежей.

С помощью платежного приложения Paycell можно:

  • создать электронный кошелек,
  • пополнить электронный кошелек банковской картой,
  • проверить баланс,
  • просмотреть историю транзакций,
  • оплатить более тысячи сервисов онлайн,
  • перевести средства на банковскую карту или любой другой электронный кошелек,
  • узнать о действующих акциях и предложениях от партнеров.

В приложении Paycell также можно просматривать историю платежей, переводить деньги между кошельками без комиссии, отправлять запрос о перечислении средств друзьям, которые также пользуются приложением Paycell, и быстро перевести деньги с помощью QR-кода.

В случае, если пользователь уже имеет свой кабинет на oplata.lifecell.ua, его сохраненные карты будут отображаться в приложении Paycell. Загрузить приложение можно по следующей ссылке.

Отметим, что все необходимые для работы Paycell лицензии НБУ были получены lifecell еще в 2018 году.

Источник: lifecell

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