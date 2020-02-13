Мобильный оператор lifecell запустил финансовое приложение Paycell для Android-смартфонов
Украинский оператор мобильной связи lifecell объявил о запуске мобильного кошелька Paycell, с помощью которого можно осуществлять платежи с минимальной комиссией с помощью Android-смартфонов.
Оператор отметил, что более 80% абонентов lifecell — активные пользователи смартфонов, что является самым высоким показателем на рынке. Именно поэтому lifecell стремится предоставлять своим абонентам не только услуги связи, но и обеспечить доступ к онлайн-сервисам, включая финансовые.
Мобильное приложение Paycell доступно для абонентов всех операторов, которые пользуются смартфонами с операционной системой Android. Главным преимуществом зарегистрированных абонентов lifecell, которые обслуживаются по индивидуальным тарифным планам на условиях предоплаты, является возможность совершать оплату услуг с баланса мобильного счета.
Платежи с помощью Paycell защищены технологией 3D Secure и осуществляются в соответствии с международными стандартами в области защиты платежей.
С помощью платежного приложения Paycell можно:
- создать электронный кошелек,
- пополнить электронный кошелек банковской картой,
- проверить баланс,
- просмотреть историю транзакций,
- оплатить более тысячи сервисов онлайн,
- перевести средства на банковскую карту или любой другой электронный кошелек,
- узнать о действующих акциях и предложениях от партнеров.
В приложении Paycell также можно просматривать историю платежей, переводить деньги между кошельками без комиссии, отправлять запрос о перечислении средств друзьям, которые также пользуются приложением Paycell, и быстро перевести деньги с помощью QR-кода.
В случае, если пользователь уже имеет свой кабинет на oplata.lifecell.ua, его сохраненные карты будут отображаться в приложении Paycell. Загрузить приложение можно по следующей ссылке.
Отметим, что все необходимые для работы Paycell лицензии НБУ были получены lifecell еще в 2018 году.
Источник: lifecell