Моддер напечатал на 3D-принтере мини-ноутбук на основе Raspberry Pi и Game Boy

Разработчик Пенк Чен создал мини-ноутбук на основе Raspberry Pi Zero 2 W. Проект под названием Penkesu выделяется ретродизайном с использованием минимального количества компонентов, среди которых – емкостный сенсорный экран и механическая клавиатура. Автор проекта не планирует его продавать, но опубликовал все инструкции на GitHub, чтобы любой желающий мог собрать собственный мини-ПК.

Penkesu отличается изготовленным на 3D-принтере корпусом и сменными петлями для Game Boy Advance SP. В верхней части устройства находится 7,9-дюймовый емкостный сенсорный экран (400×1280 пикселей). Мини-ноутбук работает на четырехъядерном процессоре ARM Cortex-A53 с тактовой частотой 1 ГГц, который сопровождается скромными 512 МБ оперативной памяти.

Мини-ПК также имеет порт micro-USB для зарядки литий-полимерного аккумулятора на 3, 7 В, подключенного к модулю преобразователя Adafruit Powerboost 1000C. Как видно из изображений, количество компонентов настолько мало, что, если бы не клавиатура, корпус фактически был бы пуст.

Чен не упоминает, какое программное обеспечение способен запускать ноутбук, хотя на изображениях виден графический интерфейс операционной системы Raspberry Pi на базе Linux. Так что можно установить любую другую совместимую ОС.

В 2020 году разработчик Marcin смог запустить Windows 10 на микрокомпьютере Raspberry Pi 4, а недавно мини-компьютер Raspberry Pi обучили выявлять вредоносное ПО по электромагнитному излучению.