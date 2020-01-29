Разработчик смог запустить Windows 10 на микрокомпьютере Raspberry Pi 4





Отличия между микрокомпьютерами Raspberry Pi 3 и Raspberry Pi 4 (представлен в прошлом году) были довольно противоречивыми. С одной стороны, новая модель обеспечивает более высокую производительность и предлагает дополнительные опции ввода/вывода. Но в то же время новая версия Raspberry Pi не позволяет устанавливать операционную систему Windows 10, хотя такая возможность была у предыдущей модели. Но теперь этот недостаток устранён.

Разработчик Marcin, который ранее устанавливал Windows 10 на Raspberry Pi 3 и другие устройства, смог запустить эту операционную систему и на Raspberry Pi 4. Правда, пока что ОС работает на микрокомпьютере с некоторыми ограничениями. Несмотря на то, что устройство поддерживает возможность установки 4 ГБ оперативной памяти, фактически при запуске Windows 10 используется лишь 1 ГБ ОЗУ. Также не удалось создать файл подкачки на SD-карте или USB-накопителе.

Marcin использовал старую сборку Windows 10 on ARM April 2018 Update (Build 17134). Разработчик говорит, что эта версия работает на модели микрокомпьютера Raspberry Pi 4 «намного быстрее», чем на предшественнике. Правда отмечается, что зависимость ОС от эмуляции x86 вызывает медленную работу некоторых настольных приложений.

Источник: tomshardware