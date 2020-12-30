Моддер создал карманную версию консоли Nintendo 64, которая оказалась даже меньше её оригинального контроллера





Моддеры любят создавать компактные версии старых игровых консолей. В попытке миниатюризировать Nintendo 64 моддер GmanModz преуспел настолько, что его финальный продукт оказался меньше, чем контроллер GameCube, и лишь немного больше, чем требуемые картриджи.

При этом устройство является полноценной игровой консолью Nintendo 64. Однако в процессе модификации энтузиаст вырезал и устранил всё лишнее, а оставшиеся компоненты он разместил таким образом, чтобы получить портативное устройство, которое умещается в руках. При этом оно содержит дисплей, батарею и органы управления (джойстики позаимствованы у Nintendo Switch).

3,5-дюймовый дисплей имеет разрешение 320х240 точек. Корпус изготовлен из двух видов пластика. Тот материал, который расположен сзади, более теплоустойчив. Это важно для материнской платы, которая изначально проектировалась для использования в просторном корпусе. При создании компактной модификации Nintendo 64 использовались некоторые сторонние компоненты. При этом они не создавались специально для этой версии, а покупались в онлайн-магазинах для моддеров.

В своём видео GmanModz признаёт, что это не лучший вариант портативной версии Nintendo 64 с точки зрения пользовательского опыта. Однако задача стояла иная – создать самую компактную портативную версию N64, и, видимо, это удалось. Отмечается, что время автономной работы небольшое (около 1,5 часа), а держать такое устройство не очень удобно. Зато полноценная игровая консоль Nintendo 64 помещается в кармане.

Источник: The Verge