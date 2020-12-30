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Моддер создал карманную версию консоли Nintendo 64, которая оказалась даже меньше её оригинального контроллера

Моддер создал карманную версию консоли Nintendo 64, которая оказалась даже меньше её оригинального контроллера

Моддер создал карманную версию консоли Nintendo 64, которая оказалась даже меньше её оригинального контроллера


Моддеры любят создавать компактные версии старых игровых консолей. В попытке миниатюризировать Nintendo 64 моддер GmanModz преуспел настолько, что его финальный продукт оказался меньше, чем контроллер GameCube, и лишь немного больше, чем требуемые картриджи.

Моддерр создал карманную версию консоли Nintendo 64, которая оказалась даже меньше её оригинального контроллера

При этом устройство является полноценной игровой консолью Nintendo 64. Однако в процессе модификации энтузиаст вырезал и устранил всё лишнее, а оставшиеся компоненты он разместил таким образом, чтобы получить портативное устройство, которое умещается в руках. При этом оно содержит дисплей, батарею и органы управления (джойстики позаимствованы у Nintendo Switch).

Моддерр создал карманную версию консоли Nintendo 64, которая оказалась даже меньше её оригинального контроллера

3,5-дюймовый дисплей имеет разрешение 320х240 точек. Корпус изготовлен из двух видов пластика. Тот материал, который расположен сзади, более теплоустойчив. Это важно для материнской платы, которая изначально проектировалась для использования в просторном корпусе. При создании компактной модификации Nintendo 64 использовались некоторые сторонние компоненты. При этом они не создавались специально для этой версии, а покупались в онлайн-магазинах для моддеров.

В своём видео GmanModz признаёт, что это не лучший вариант портативной версии Nintendo 64 с точки зрения пользовательского опыта. Однако задача стояла иная – создать самую компактную портативную версию N64, и, видимо, это удалось. Отмечается, что время автономной работы небольшое (около 1,5 часа), а держать такое устройство не очень удобно. Зато полноценная игровая консоль Nintendo 64 помещается в кармане.

Источник: The Verge

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