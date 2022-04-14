Моделирование с помощью суперкомпьютеров показало, как климат повлиял на миграцию ранних людей за последние 2 миллиона лет и мог привести к появлению Homo sapiens

Распространение человечества по земному шару неразрывно связано с окружающими условиями. Исследовательская группа из Пусанского национального университета в Южной Корее обнародовала свою работу, основанную на моделировании при помощи суперкомпьютеров, которое показало, насколько рост человечества обусловлен изменениями климата в доисторические времена. Команда из Пусана, возглавляемая физиком-климатологом Акселем Тиммерманном, использовала «беспрецедентную переходную модель общей циркуляции, связанную с плейстоценом, в сочетании с обширной компиляцией окаменелостей и археологических данных для изучения пространственно-временной пригодности среды обитания для пяти видов гоминидов за последние 2 миллиона лет».

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Эта модель, которую команда назвала симуляцией «2ma», «воспроизводит ключевые записи палеоклимата, такие как температура поверхности моря в тропиках, антарктическая температура, гидроклимат восточной Африки и летний муссон в Восточной Азии, в тесном согласии с палео-реконструкциями». Работа ученых опубликована в журнале Nature.

По сути, команда изучила, как 41-тысячелетняя цикличность осадков и изменения температуры, вызванная осевым колебанием Земли, повлияла на доступность ресурсов для первых людей и наших близких родственников.

Объединив искусственные данные, полученные в результате моделирования 2ma, с данными об ископаемых и археологических находках, команда получила данные о местах, где, скорее всего, обитали homo sapiens и наши генетические ответвления.

Были обнаружены необычные тенденции. Например, исследователи узнали, что около 700 тысяч лет назад Homo heidelbergensis (европейская разновидность человека прямоходящего, обитавшего в Европе и Западной Азии между 700 и 200 тыс. лет назад. Считается предшественником неандертальца) начали расширяться за пределы своего традиционного ареала. Они смогли это сделать, потому что эллиптическая орбита нашей планеты создавала в то время более влажные и пригодные для жизни климатические условия.

Моделирование спроецировало движение этих благоприятных «пятен» по Земле. А исследователи нашли доказательства в виде окаменелостей, места нахождения которых перемещались вслед за этими «пятнами».

«Глобальная коллекция черепов и инструментов не распределена во времени случайным образом. Она следует шаблону», — сказал Тиммерманн.

Полученные результаты могут поддержать гипотезу единого эволюционного пути, которая утверждает, что изменение климата 700 тысяч лет назад привело к более жарким и засушливым условиям в Южной Африке и реакция Homo heidelbergensis на эти изменения в конечном итоге привела к появлению Homo sapiens.