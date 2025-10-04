Модерка создала из конструктора Lego Game Boy настоящую консоль Game Boy — и она работает

Разобраться в гаджетах и сделать из них что-то новое — это суть настоящего технического хобби. Но иногда проект выглядит настолько естественно, что его просто невозможно не реализовать. Именно так произошло с Натали, известной в сети как @natalie_thenerd. Увидев анонс конструктора Lego Game Boy, она решила превратить игрушечную модель в полноценную, настоящую консоль. Меньше чем за сутки после выхода набора Lego она это сделала, и результат превзошел все ожидания.

Новый конструктор Lego Game Boy всего несколько дней как появился в продаже, но уже получил отличные отзывы за детализацию и ностальгическую точность. Натали сразу приступила к работе: она заметила, что в корпусе модели есть небольшое отверстие за экраном — предусмотренное для декоративного картриджа. Именно это стало ее точкой входа в проект.

Инженер создала собственную печатную плату, в которой использовала процессор MGB (версия Game Boy Pocket) со встроенной оперативной памятью — критичной для экономии места. Фактически, она использовала оригинальные микросхемы Game Boy, а не эмулированный вариант, что делает мод гораздо более «честным» и технически впечатляющим. Вся плата оказалась даже меньше стандартного картриджа DMG, который использовался в первой модели Game Boy.

К этому аппаратному ядру Натали подключила самый маленький доступный на рынке экранный модуль, заменив декоративные пластиковые карточки, которые Lego положила в набор. Пришлось снять несколько деталей корпуса, чтобы все вместить. Но даже несмотря на это, работа еще не завершена.

В интервью The Verge разработчица рассказала, что пока не удалось заставить кнопки работать как настоящие — хотя они действительно нажимаются и щелкают, как в Lego-наборе. В своем блоге она отметила, что уже разрабатывает 3D-печатная деталь, которая соединит кнопки с платой, как она ранее сделала с портом USB-C, интегрированным в мод.

Когда все части сойдутся, Lego Game Boy станет полноценной ретроконсольной системой, способной запускать настоящие картриджи Nintendo. На видео Натали демонстрирует, как устройство загружает Tetris, хотя пока не показывает сам процесс игры. Учитывая скорость, с которой она создала этот прототип, можно ожидать, что проект продолжит развиваться — с планами выложить 3D-файлы в открытый доступ, чтобы каждый желающий мог сделать собственный «игровой» Lego Game Boy.

Кстати, это не первое достижение Натальи: ранее она уже создавала полностью прозрачный Game Boy с нуля, что еще раз подтверждает ее техническое мастерство и вдохновение.

Источник: tomshardware