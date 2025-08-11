banner
Девушка-моддер создала прозрачный Game Boy Color с прозрачной материнской платой

Вадим Карпусь

Моддер-самоучка Натали Тенерд создала уникальную материнскую плату для Game Boy Color на базе полностью прозрачной печатной платы. Она работает так же, как и оригинал, но выглядит потрясающе, особенно в сочетании с прозрачным корпусом. В своей заметке в X она отметила, что разработала собственные схемы и полностью убрала слой заземления с платы, чтобы сделать ее абсолютно прозрачной. Для современных устройств такое решение было бы критичным, но в случае с простой портативной консолью Game Boy Color это не создает проблем для работы.

Хотя обратную инженерию консоли Натали выполнила самостоятельно, изготовление прозрачной платы она заказала у стороннего производителя. Для этого использовали материал, похожий на акрил, с невысокой температурой плавления — около 200 °C, что требовало максимально осторожной пайки чипов, чтобы избежать повреждения.

В итоге, кроме микросхем, медных дорожек, экрана и небольшой дополнительной платы, в ее модифицированной консоли Game Boy Color все остальное — абсолютно прозрачное. Даже считыватель картриджей, позаимствованный из китайского клона, имеет полупрозрачный корпус. Завершает образ прозрачный корпус с полупрозрачными кнопками — настоящая see-through консоль.

Этот прозрачный вариант Game Boy Color — уникальный арт-проект, созданный исключительно для удовольствия, поэтому приобрести его невозможно. К тому же прозрачная плата оказалась достаточно гибкой и хрупкой, поэтому вряд ли выдержит ежедневное использование, особенно если попадет в руки эмоционального игрока. Несколько энтузиастов предложили заменить медные дорожки на серебряные для еще более чистого вида или добавить подсветку, чтобы подчеркнуть дизайн. Учитывая, что Натали основала сообщество Modded Gameboy Club и активно работает в нем, вполне вероятно, что подобные эксперименты еще появятся.

Идея уже вдохновила других фанатов прозрачной электроники на использование этой технологии в других устройствах, например в Nothing Phone 2. Прозрачный дизайн снова в тренде: появляются прозрачные павербанки, корпуса SSD и другие гаджеты. Но пока что прозрачные платы остаются малоустойчивыми и дорогими в производстве, так что массового внедрения ждать рано.

Источник: tomshardware

