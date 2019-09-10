Монеты номиналом 1, 2 и 5 коп. не будут приниматься для оплаты с 1 октября, а монеты 25 коп. постепенно выведут из обращения





В соответствующем сообщении Национальный банк Украины напомнил о грядущем выведении из обращения монет номиналом 1, 2 и 5 коп. Монеты этих номиналов перестанут быть платежным средством с 1 октября 2019 года, больше ими нельзя будет рассчитываться в магазинах и других заведениях.

Про виведення монет номіналом 1, 2 та 5 копійок Уже через три тижні – з 01 жовтня 2019 року – монети 1, 2 та 5 копійок перестануть бути платіжним засобом в Україні.Відтоді їх не прийматимуть під час розрахунків готівкою за товари та послуги, а Національний банк почне вилучати ці монети з готівкового обігу.Водночас громадяни зможуть без обмежень та безкоштовно обміняти ці монети на монети та банкноти інших номіналів упродовж наступних трьох років:• упродовж першого року з дати вилучення їх з обігу – до 30 вересня 2020 року включно – в усіх відділеннях українських банків;• упродовж трьох років з дати вилучення їх з обігу – до 30 вересня 2022 року включно – у Національному банку та уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзенбанк Аваль).Крім того, розпочнеться поступове вилучення з обігу монет номіналом 25 копійок. На відміну від 1, 2 та 5 копійок, 25 копійок поки що залишаться у готівковому обігу. Ними можна буде розраховуватися. Але ті монети, що потраплятимуть у банки, не повертатимуться назад у обіг і поступово їх ставатиме все менше.Подробиці про виведення монет номіналом 1, 2, 5 копійок дізнавайтеся на окремому тематичному порталі: http://newcoins.bank.gov.ua/#vivedennya. Опубліковано Національний банк України Понеділок, 9 вересня 2019 р.

В НБУ также отмечают, что монеты будут изыматься из обращения постепенно. В течение первого года, то есть до 30 сентября 2020 года, их можно будет обменять на монеты и банкноты актуальных номиналов во всех украинских банках. Еще в течение двух лет (до 30 сентября 2022) монеты можно будет обменять в отделениях Национального банка и уполномоченных банков (Ощадбанк, ПриватБанк и Райффайзенбанк Аваль).

Одновременно было объявлено о постепенном изъятии из обращения монеты 25 коп. Их по-прежнему будут принимать в магазинах, но банки получили распоряжение изымать монеты этого номинала, так что вскоре они будут встречаться все реже и реже.

Напомним, решение о выводе монеты номиналом 1, 2 и 5 коп было принято НБУ 25 июня в рамках оптимизации банкнотно-монетный ряд гривны, в конечном итоге линейка сократится с 17 до 12 номиналов. Одновременно НБУ представил новую купюру номиналом 1000 гривен, которая, несмотря на скандал в связи с использованием пиратских шрифтов, поступит в обращение с 25 октября 2019 года.

Источник: НБУ