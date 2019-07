Дизайнеры НБУ использовали в новой купюре 1000 гривен пиратский шрифт, нарушив авторские права Adobe

Примерно год назад произошла весьма курьезная ситуация, когда выяснилось, что скандальный законопроект о противодействии киберугрозам (№6688), предусматривающий блокировку сайтов без решения суда, готовили в пиратской версии текстового редактора Microsoft Word. В центре очередного подобного скандала теперь оказался НБУ с дизайном новой банкноты 1000 гривен — в нем используется пиратский шрифт.

Напомним, 25 июня НБУ показал банкноту нового и самого высокого номинала в 1000 гривен. Само решение о необходимости введении купюры вызвало жаркие споры. Немалая часть критики пришлась именно на дизайн. Спустя неделю Telegraf.design опубликовало большую статью с результатами детального анализа особенностей внешнего оформления банкноты, проведенного независимыми шрифтовыми дизайнерами Андреем Шевченко и Богданом Гдалем, а также художником Олегом Петренко-Заневским. Внимательно присмотревшись к новой банкноте, созданной дизайнерами НБУ с использованием 11(!) шрифтов, они заметили, что с надписью «Одна тисяча гривень», сделанный шрифтом Bickham Script, на обратной стороне что-то не так. Отыскав оригинальный шрифт, которым она сделана, они установили, что некоторые из букв отличаются от оригинальных. Это несоответствие больше всего заметно в слове «гривен», особенно режет дизайнерский глаз буква «в».

Официальную кириллическую версию шрифт Bickham Script, созданный дизайнером Ричардом Липтоном в 1997 году и затем лицензированный компанией Adobe, получил только в 2016 году. И она отличается от той, что использовали дизайнеры НБУ.

В процессе собственного расследования авторы нашли серию пиратских шрифтов Bickham (Script One, Script Two и Script Three) подписанные именем некой россиянки Александры Гофман. Как оказалось, в шрифтовых кругах она достаточно известна как автор краденых версий шрифтов, которые подписывала своим именем и дальше распространяла бесплатно без разрешения авторов. Серию краденого Bickham Script она сделала в 2005 году.

Чтобы окончательно все прояснить, Богдан Гдаль написал создателю шрифта Bickham Script Ричарду Липтон, который перенаправил его к шрифтовому дизайнеру Франко Грисхамера, работающему в Adobe. Именно Adobe имеет все права на этот шрифт. Франко Грисхамера подтвердил подозрения украинских дизайнеров, приводим его ответ полностью ниже:

«До выпуска шрифта Bickham Script Pro 3 в 2016 году не было ни одной официальной кириллической версии шрифта. Однако я как-то встретил пиратский образец в 2012 году на упаковке конфет в российском супермаркете в Германии. Я знаю, что Ричард Липтон делал расширенный вариант шрифта для церкви LDS. Сейчас на нем основывается последняя официальная версия. Помню, что мы потратили около года времени, чтобы привести все в порядок. Я не знаю, кто прибрал к рукам версию для этой церкви или может кто-то сделал кириллицу на основе латинской версии. Жаль, что Национальный банк Украины не заметил недостатков шрифта. И это, безусловно, не Bickham Script Pro 3. Так или иначе, наша лицензия не позволяет вносить изменения в шрифт». Франко Грисхамер, дизайнер Adobe.

На уточняющий вопрос, будет ли компания Adobe требовать у Национального банка Украины купить лицензию на оригинальный шрифт или настаивать на возмещении убытков, Франк ответил, что не уполномочен комментировать ситуацию. Он отметил, что для решения проблемы нужно создать совершенно новые печатные формы банкнот (с лицензионной версией шрифта — прим.ред.).

Вишенкой на торте является то, что этот же шрифт НБУ использовал в обновленной купюре номиналом 20 гривен. И, похоже, он должен быть использован во всем номинальном ряде гривны с усовершенствованными банкнотами 20, 100, 500 и 1000 гривен.

В комментариях к оригинальной публикации Богдана Гдаля второй дизайнер Андрей Шевченко добавил, что дизайнеры НБУ также использовали неизвестную модификацию бесплатного шрифта Scriptina Pro (надпись имени Вернадского), который не имеет кириллической версии. При этом лицензия на этот шрифт не позволяет вносить изменения в шрифт.

Что ж, раз уж в свободном обращении новая банкнота 1000 гривен появится только осенью (с 25 октября 2019), то у дизайнеров НБУ еще есть время исправить это досадное недоразумение.

