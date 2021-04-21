monobank отримав велике функціональне оновлення — керування підписками, гроші у подарунок та розділ «Управління кредитом»





monobank вчергове оновився отримав декілька нових функціональних можливостей: на Android апдейт виходить вже сьогодні, а на iOS — до кінця тижня. Деталями поділився співзасновник проєкту Олег Гороховський у своєму Telegram-каналі.

Мабуть, ключова та одна з найбільш запитуваних функцій — можливість керування окремими підписками (Пункт меню «Інші платежі -> Онлайн-платежі»). Функціональність надає доступ до списку сервісів, до яких прив’язана карта monobank і за якими вже були списання коштів (наприклад, Netflix, Uber і ін.). При необхідності можна заблокувати списання по тих чи інших сервісах. Важливо: блокування списань ≠ скасування підписки. Сервіс може накопичувати заборгованість і списати повну суму в майбутньому, коли користувач вирішить повернутися.

Деякі сервіси підтримують технологію токенізаціі й до гаманця прив’язується не сама карта, а її копія (токен) для того, щоб мінімізувати ризик компрометації основної картки. З токенами все простіше — в тих сервісах, де прив’язаний токен, його можна просто видалити. Гороховський звертає увагу, що саме блокування списань не дає 100% гарантії, що сервіс не спише гроші якщо, наприклад, замінить термінал на інший. Анімація нижче наочно демонструє, як працює функція.

Ще одна нова можливість — відправляти гроші як подарунок зі святковою анімацією (на вибір є три варіанти). Користувачі monobank і до цього активно використовували цей спосіб для привітань, але обмежувались коментарем. У monobank сподіваються, що святкова анімація додатково підкреслить урочистість моменту. Демо функцію — нижче.

Серед інших нововведень — розділ «Керування кредитом» (можна керувати розміром Розстрочки та Покупки частинами, а також перерозподіляти ліміт між лімітом на карту і лімітом Розстрочки), поповнення номерів закордонних операторів (145 країн і 714 операторів), можливість часткового зняття Банки, можливість налаштувати регулярне поповнення депозитів і додавати індивідуальні назви розміщених депозитів.